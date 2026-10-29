Patrick Stewart, o Professor Xavier em 'X-Men', morre aos 86 anos

Morreu, nessa quarta-feira (28/10), o ator britânico Patrick Stewart, aos 86 anos. O astro é amplamente reconhecido por dar vida ao Capitão Jean-Luc Picard, em Star Trek: Uma nova geração, e ao Professor Xavier, na saga de super-heróis 'X-Men'. A morte foi anunciada nesta quinta (29/10), pelas redes sociais do ator.

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De acordo com a postagem, Patrick morreu após "uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy".

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"Anunciamos com grande tristeza o falecimento de Sir Patrick Stewart, ontem, na sua casa em Los Angeles, sob os cuidados carinhosos da sua amada esposa Sunny", anuncia a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, o ator esteve amparado "pelo abraço caloroso" de amigos e familiares. Além disso, esteve cercado de lágrimas, orações, música ao vivo, risos "e o tipo de emoção profunda que só ele conseguia inspirar após uma vida inteira de dedicação a todos nós".

"Guardaremos para sempre a serenidade e reflexão no seu rosto, uma recordação duradoura da sua graça invencível", completa a nota.



Nascido em Mirfield, em West Yorkshire, na Inglaterra, em 1940, Stewart estudou na Bristol Old Vic Theatre School. Em 1966, construiu a base dramática na Royal Shakespeare Company. Os primeiros passos no cinema foram ao longo das décadas de 1970 e 1980, principalmente como Gurney Halleck no filme Duna (1984).

A fama mundial veio justamente com a participação em Star Trek, no Brasil popularizado como Jornada nas Estrelas. Na pele do Capitão Jean-Luc Picard, participou da série Star Trek: A Nova Geração, entre 1987 e 1994, e outros quatro filmes da franquia, entre 1994 e 2002. Em 2020, voltou ao papel para Star Trek: Picard.

A fama se amplificou com a introdução em X-Men. Foi o famoso herói telepata, o Professor Xavier, em sete filmes diferentes, ao longo de 17 anos. Além disso, em 2010, foi condecorado com o título de cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, pelos serviços prestados às artes dramáticas.