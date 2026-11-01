Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (1°/11)

As palavras impactam tua alma porque essas evocam imagens de experiências que não tiveste e que, talvez, nunca terás, porém, tua alma não é exclusivamente uma entidade receptora e passiva e, inclusive, essa não é a melhor parte dela.

A melhor parte de tua alma é a capacidade de intervir na realidade, portanto, as palavras não apenas te impactarão, tu também terás a oportunidade de as investigar e de intervir ativamente para corrigir os equívocos que as palavras tentem transmitir.

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Assim é com todos teus sentidos de percepção, a visão não é apenas recepção, mas também intervenção na realidade, o que tu ouves não é apenas o impacto das palavras, mas também a interpretação que dás a essas. Se deixas de ser uma alma ativa serás apenas a metade de ti.

ÁRIES

É importante saber o que se quer e preservar o rumo nesse sentido, porém, mais importante ainda é você deixar um espaço aberto para sentir se o rumo está certo ou se é necessário fazer alguma correção de rota. Sensibilidade.

TOURO

As coisas mal resolvidas podem ficar dormentes tanto tempo que sua alma se acostuma a pensar que foram superadas, porém, estão dormentes apenas e, por isso, ressurgem inesperadamente em alguma curva do caminho. As curvas.

GÊMEOS

A forma com que você faz as coisas, seu modelo de organização, não está batendo bem com o que a maioria das pessoas quer fazer, e isso não invalida suas ações, apenas chama a atenção para um processo de adaptação.

CÂNCER

O entusiasmo é sagrado, mas infelizmente ele surge também como resultado de fantasias, porque se fosse sempre vinculado a sonhos legítimos você nunca se desviaria do caminho nem tampouco sofreria decepções.

LEÃO

Quando ficar difícil explicar seus movimentos, renuncie a essa tentativa de explicação, mas procure desacelerar, senão vai parecer que você só quer atropelar, mesmo que no fundo você só queira ajudar. Incompreensões.

VIRGEM

Inadvertidamente, suas palavras podem tocar em nervos expostos de algumas pessoas e isso há de ser tido em conta, para você não cair em si quando seja tarde, tendo de administrar reações adversas fora de proporção.

LIBRA

Apesar de haver contrariedades essas não prevalecerão, mas servirão para sua alma compreender melhor a situação atual do mundo e, também, para perceber que o mundo não é distante, é feito das pessoas próximas.

ESCORPIÃO

Cuide da saúde sem paranoias nem exageros. A saúde não é uma experiência individual, mas coletiva, porque não existe indivíduo saudável num mundo adoecido. Cuidar da saúde é cuidar dos outros e do meio ambiente.

SAGITÁRIO

A vida, com seus misteriosos procedimentos, sempre nos oferece pistas e sinais para que orientemos nossos passos, não apenas na direção de nossos desejos, como também da correção desses, caso não nos produzam bem-estar.

CAPRICÓRNIO

Cuide para se manter flexível e se adaptar às condições mutáveis da vida. A única coisa que não muda são os princípios eternos, sem os quais tudo o mais degringolaria. Você não é um princípio eterno, flexibilize.

AQUÁRIO

Algumas pessoas dirão que é impossível e semearão dúvidas em sua alma, mas se as visões tocaram seu coração você deveria aceitar essas críticas como um sinal de que está no caminho certo, apesar de tudo.

PEIXES

Se você quiser tomar posse de algo ou de alguém que achar seja do seu merecimento, nas suas contas mentais você precisa incluir o que você vai oferecer em troca do que você pegar. Senão a conta nunca vai fechar.