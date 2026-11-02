Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (02/11)

A percepção é um dos quatro superpoderes da consciência e até hoje nossa humanidade não a domina, porque, equivocada como anda com sua visão materialista, que busca a origem da consciência na biologia, conceitua que a percepção é somente o que nos habilita a receber informações do mundo exterior através dos cinco sentidos.

Essa, porém, é a metade da história apenas porque, sendo verdade que somos invadidos por informações, não é menos verdade que há percepções ativas, isto é, algumas dessas acontecem porque nós decidimos na intimidade do coração perceber o que percebemos.

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Nossa humanidade é capacitada a perceber a realidade espiritual, porém, só a percebe quando decide na intimidade de seu coração reorientar voluntariamente sua percepção nessa direção.

ÁRIES

Faça valer seus quereres, mas não espere que o mundo lhe abra passagem para você fazer o que quiser, porque, definitivamente, isso não vai acontecer. Ao contrário, você encontrará resistência e muitas portas fechadas.

TOURO

Importante que você não fique esperando acontecer o que pretende, mas que se movimente com vigor e assertividade mesmo diante de condições adversas que intimidariam. Esperar os acontecimentos não seria sábio de sua parte.

GÊMEOS

Suas palavras influenciam as pessoas que as escutam muito além do que você percebe, mas a inconsciência não diminui nem um pouco a responsabilidade. Pense nisso e procure agora influenciar com plena intenção.

CÂNCER

Assegure o que considerar deva ficar sob seu domínio, porque certamente deve haver pessoas por aí cobiçando o que é seu, atuando convencidas de que têm tanto ou mais direito do que você. Consolide seu domínio.

LEÃO

Hora de tomar essas iniciativas sobre as quais sua alma anda pensando, mas que até aqui pareciam fortes demais para ser colocadas em prática. Agora é quando se torna mais propício atuar de forma vigorosa e assertiva.

VIRGEM

Esses planos malucos e desvairados que você anda matutando no silêncio de seu coração têm tudo para dar certo, mas requererão de você muitas manobras difíceis de resolver. Não importa, você vai se divertir muito.

LIBRA

Para que as pessoas não se dispersem será necessário que você aplique na prática toda sua capacidade de sedução com o intuito de as manter congregadas, mesmo que temporariamente, em torno de um objetivo em comum.

ESCORPIÃO

Nem pense em descansar ou se arrastar ao longo do dia com a alma dispersa e voando em sonhos lindos, mas distantes. Agora é quando você encontra as melhores oportunidades para colher frutos através da ação.

SAGITÁRIO

O atrevimento habitual precisaria ser orientado pelos ideais mais sublimes e avançados, porque só assim você deixaria de produzir encrencas e poria os pés no caminho que conduz sua alma ao verdadeiro sucesso.

CAPRICÓRNIO

Terminou esse tempo em que parecia que não acontecia nada demais nem de menos. A partir de agora toda e qualquer ação que você empreender abrirá portas que pareciam fechadas ou que você nem percebia existirem.

AQUÁRIO

Este é um daqueles momentos em que você encontrará mais receptividade para suas propostas, portanto, evite recuar ou limitar seus movimentos com pudores que, no momento, não agregariam nada bom ao processo.

PEIXES

Muitas emoções vibram e a mente tenta encaixar tudo na realidade cotidiana, que é pequena demais para tanto. Porém, aí reside a magia, no esforço que você fizer a todo momento para encaixar as emoções no cotidiano.