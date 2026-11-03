Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (03/11)

Há coisas que nos acontecem e que estão além de nosso domínio. É habitual nos agarrarmos a essas para justificar quem somos, o que fazemos e como nos comportamos, mas ao fazer isso ignoramos com má vontade a outra metade da história, o que nós fazemos acontecer.

É no que fazemos acontecer como efeito de nossa boa ou má vontade a dimensão mais importante da construção do destino, porque é nesse movimento que se revela a verdadeira fibra de nosso ser.

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O que fazemos acontecer só poderia ser justificado pelo que nos acontece através de subterfúgios argumentativos e sofismas porque, nada nem no céu nem no inferno pode obrigar um ser humano a tomar as decisões que toma ou a colocar em marcha os acontecimentos que provoca, essa é a dimensão do ser interior que verdadeiramente somos.

ÁRIES

Há argumentações que servem ao propósito do esclarecimento, mas há outras, a maioria, que só têm por objetivo desviar a atenção das questões realmente importantes. Use o discernimento para distinguir umas das outras.

TOURO

As pessoas podem falar tão bem que pareçam brilhantes, mas isso não significa que elas conheçam de verdade o tema sobre o qual versam, porque o verdadeiro conhecimento vem da experiência e não das lindas palavras.

GÊMEOS

É mais fácil se desviar do caminho que leva aos seus objetivos do que permanecer fiel àquilo que foi proposto pela sua própria alma. Tenha isso em mente porque as condições se tornam muito dispersivas agora.

CÂNCER

Há dias em que parece que o Universo nos lembra de todas as vulnerabilidades que só nós, intimamente, conhecemos. Essa lucidez pode ser incômoda, mas ao mesmo tempo lhe apresenta a realidade como ela é. Ponto final.

LEÃO

Em vez de você ficar buscando manobras mirabolantes que produzam grandes acontecimentos, nesta parte do caminho prefira fazer as manutenções necessárias para preservar o bom andamento do que já foi iniciado.

VIRGEM

Confiar em promessas é arriscado, mas são tantas e vindas de lugares tão diferentes entre si que sua alma há de selecionar direito em quem vai confiar. Tome um tempo para isso, evite precipitações neste momento.

LIBRA

Agora é quando se torna propício você fazer quanta manobra seja necessária para defender seus interesses, mas sem que isso signifique enfrentar quem quer que seja, porque o assunto é positivo, ir ao encontro do destino.

ESCORPIÃO

As ambiguidades podem deixar sua alma um tanto inquieta, mas por enquanto não será possível as resolver nem muito menos você tomar partido por uma e outra opção. Rumine as ambiguidades, são informações preciosas.

SAGITÁRIO

As observações subjetivas que você faz sobre a realidade e as pessoas não transparecem, você está usando a capa da invisibilidade. Só o olhar mais sensível e astuto de algumas pessoas perceberá o que acontece.

CAPRICÓRNIO

Descobrir que nem todas as pessoas que você achava interessantes eram tão valiosas assim pode ser um baque, mas é temporário, porque a situação servirá para você ser mais realista no âmbito social.

AQUÁRIO

As dúvidas e indecisões podem, eventualmente, ficar mais acirradas nesta parte do caminho, mas não encare isso como um defeito que precisaria ser superado com rapidez. Essas dúvidas conduzirão ao esclarecimento.

PEIXES

Procure selecionar algumas poucas ideias desse montão que circula pela sua mente e se dedicar com afinco a colocá-las em ordem, para poder realizar na prática o que estiver ao seu alcance, sem tentar solucionar o mundo inteiro.