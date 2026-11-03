Flipiri celebra raízes de Pirenópolis com homenagem a Maria José Silveira

Maria José Silveira, escritora homenageada na 16ª Flipiri, é destaque na programação do evento em Pirenópolis - (crédito: Divulgação)

A 16ª Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri) ocupa o Centro Histórico do município entre quinta-feira (5/11) e sábado (7/11). Com o tema Raízes e Memórias - Vem 300!, a edição integra as ações preparatórias para o tricentenário da cidade, previsto para 2027. O evento reúne palestras, debates, lançamentos de obras, contações de histórias e intervenções artísticas voltadas a variados perfis de leitores.

A escritora goiana Maria José Silveira é a grande homenageada desta edição e participa de uma conferência com mediação do jornalista Maurício Melo. Nascida em Jaraguá, a autora publicou, em 2023, o romance Farejador de Águas, cuja trama inclui Pirenópolis em seu itinerário geográfico. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB), antropóloga pela Universidade Nacional Mayor de San Marcos e mestre pela Universidade de São Paulo (USP), a autora estreou na ficção em 2002 com A mãe da mãe de sua mãe e suas filhas, título premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

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Atividades formativas e palcos históricos

A programação no Centro Histórico complementa as atividades da Flipiri Itinerante, ação realizada em agosto que mobilizou 31 autores, cerca de cinco mil alunos e 360 professores, além de distribuir dois mil livros na rede pública. O roteiro cultural distribui atrações por diferentes pontos da cidade:

Theatro Sebastião Pompeu de Pina: reúne debates sobre mercado editorial, inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), narrativas do Cerrado e vínculos históricos entre Goiás e Brasília.

Cine Pireneus: abriga exibições de filmes, lançamentos autorais, a Maratona de Contação de Histórias e disputas do Circuito da Palavra.

Espaços urbanos: recebem a Caminhada Literária guiada pela escritora Iris Borges, serenatas tradicionais e aulões preparatórios para o Enem e o PAS.

Fundada em 2009 pelo Instituto Cultural Casa de Autores (ICA) e pela Prefeitura de Pirenópolis, a Flipiri já destinou mais de 30 mil exemplares escolares a estudantes locais. Ao longo de sua história, a iniciativa recebeu autores de prestígio nacional, a exemplo de Ziraldo e Luís Fernando Veríssimo, além de homenagear nomes canônicos da literatura regional, como Cora Coralina e Bernardo Élis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.