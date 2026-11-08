Com trabalhos diversos no audiovisual, Felipe Ricca traça caminho próprio

Felipe Ricca vive um momento de expansão na carreira. Depois de estrear na Netflix em Pedaço de mim (2024) e emplacar Habeas corpus, também na plataforma, o ator de 26 anos está no elenco de Virando o jogo, série do Disney+ sobre os bastidores do jogo do bicho, e aguarda a estreia de Guido, prevista para o início de 2027, que marca sua chegada ao cinema sob a direção de Jayme Monjardim.

Em Habeas corpus, Ricca dá vida a Bernardo Borrmann, um dos estudantes de direito liderados por Inêz, personagem de Marjorie Estiano. O ator descreve o desafio de construir um jovem em processo de descoberta. "O principal desafio na construção foi me permitir viver a insegurança de um jovem que ainda está tentando entender quem é no mundo. Tanto o texto quanto a direção apontavam para um rapaz em processo de descoberta, entendendo o que é viver longe da tutela de um pai mais controlador", afirma. Segundo ele, a vontade de se provar, a ingenuidade de quem sempre teve tudo dentro de casa e, principalmente, a sombra desse pai são fatores essenciais para compreender a personalidade do personagem.

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Sobre a evolução como ator no intervalo entre as duas produções da Netflix, Ricca diz se sentir cada vez mais seguro e confiante, não só profissionalmente, mas também como pessoa. "Com o passar do tempo, sinto que me conheço mais, e isso ajuda na construção de qualquer personagem, porque, querendo ou não, sempre precisamos emprestar uma parte de nós mesmos para viver uma história ficcional", reflete ele, que já está em gravação da nova série do Disney+, na qual divide elenco com nomes como Glória Pires, Carolina Dieckmmann e Gabz.

Já em Guido, Ricca interpreta Cambeto, amigo real de Guido Schäffer, em uma história que ele classifica como de grande responsabilidade. "É uma responsabilidade muito grande, não só por ser uma história verídica, mas também por estarmos interpretando personagens que existem ou existiram", pondera.

A passagem pelo remake de Vale tudo (2025), onde viveu Carlos, trouxe lições. "O dinamismo de uma novela é diferente, e ter feito um personagem pequeno foi muito importante para mim porque me deu confiança", explica. Na trama, ele interpretou um veterinário da hípica, o que lhe permitiu conhecer mais sobre cavalos. "Esse contato com os animais foi uma coisa que, com certeza, levei para a vida", revela.

Do direito ao teatro

Filho de Adriana Esteves e Marco Ricca, dois dos maiores atores do país, Felipe cresceu cercado pela arte, mas nem sempre se imaginava exercendo a profissão. "Sempre me interessei muito por dramaturgia, mas até os 20 anos não me imaginava exercendo a profissão. Tive uma banda dos 14 aos 19 anos, e a música consumia muito do meu tempo e da minha atenção. Depois, cursei dois anos e meio de direito", conta.

A virada veio aos 19, com o desejo de estudar dramaturgia, que o levou ao bacharelado da Casa das Artes de Laranjeiras, onde estudou por quatro anos. "O teatro mudou a minha vida e a minha forma de enxergar as coisas", observa.

O ator não se esquiva das influências familiares e desloca a resposta para o terreno das referências familiares. Ele cita os irmãos como algumas das maiores inspirações de sua vida: Agnes, de 28 anos, com quem dividiu momentos únicos na infância e, hoje, mantém uma relação de cumplicidade; Vicente, de 21, a quem descreve como "uma grande luz" e de quem admira a leveza e a lealdade; Antonia, de 13, amiga madura e segura do que quer; Maria, de 8, com "sensibilidade ímpar" e "um furacão de emoções e sabedoria"; e José, de 5, que "surfa a vida como se fosse mar" e ensina sobre "a beleza da ausência de controle, o afeto, o abraço e o poder de dizer 'eu te amo'".

"Essa galera me ensina demais. Tenho certeza de que, a cada dia que passo com eles, também melhoro como ator", conclui ele, que é enteado de Vladimir Brichta e atuou com o padrasto nos dois trabalhos na Netflix.

Confira a entrevista completa:

Felipe Ricca, ator (foto: Igor Maues)

Entrevista | Felipe Ricca

Em Habeas Corpus, você dá vida ao Bernardo Borrmann, um dos estudantes de direito liderados pela Inêz, da Marjorie Estiano. Como foi construir esse personagem e qual a sua visão sobre ele dentro desse grupo tão complexo?



Acho que o principal desafio na construção do Bernardo foi me permitir viver a insegurança de um jovem que ainda está tentando entender quem é no mundo. Tanto o texto quanto a direção apontavam para um rapaz em processo de descoberta, entendendo o que é viver longe da tutela de um pai mais controlador. A vontade de se provar, a ingenuidade de quem sempre teve tudo dentro de casa e, principalmente, a sombra desse pai são fatores muito importantes para entender a personalidade do Bernardo.



Você estreou em Pedaço de mim e, agora, emplaca Habeas Corpus, ambas na Netflix. Como percebe sua evolução como ator nesse intervalo e o que a recepção do público mudou na sua relação com o streaming?



De lá para cá, me sinto cada vez mais seguro e confiante, não só como ator, mas também como pessoa. Com o passar do tempo, sinto que me conheço mais, e isso ajuda na construção de qualquer personagem, porque, querendo ou não, sempre precisamos emprestar uma parte de nós mesmos para viver uma história ficcional.



Você inicia as filmagens de Virando o jogo, do Disney+, série sobre os bastidores do jogo do bicho. Como está sendo a preparação para esse novo personagem e o que pode adiantar sobre seu papel?



Já começamos a gravar, e a preparação foi ótima. Toda a equipe e os atores têm sido companhias incríveis. Acho que ainda não posso falar muito sobre o personagem, mas posso adiantar que está sendo muito legal.



Você aguarda a estreia de Guido para o início de 2027, que marca sua estreia no cinema, dando vida ao Cambeto, amigo real do Guido Schäffer, sob direção de Jayme Monjardim. Qual foi o peso e a responsabilidade de contar essa história tão sensível e espiritual?



É uma responsabilidade muito grande, não só por ser uma história verídica, mas também por estarmos interpretando personagens que existem ou existiram. Ao mesmo tempo, foi uma equipe incrível e um elenco muito bacana, o que tornou o processo muito bonito. Fiz grandes amigos e nos divertimos muito gravando, inclusive em cenas na praia e surfando.



Você é filho de dois dos maiores atores do país, cresceu cercado pela arte, mas chegou a cursar direito antes de se encontrar na atuação. Como foi esse processo de decisão? E até que ponto o rótulo de nepobaby te atravessa?



Sempre me interessei muito por dramaturgia, mas até os 20 anos não me imaginava exercendo a profissão. Tive uma banda dos 14 aos 19 anos, e a música consumia muito do meu tempo e da minha atenção. Depois, cursei dois anos e meio de direito. Aos 19, surgiu em mim um desejo muito grande de estudar dramaturgia, e então ingressei no bacharelado da Casa das Artes de Laranjeiras, onde estudei por quatro anos. O teatro mudou a minha vida e a minha forma de enxergar as coisas.



Quais referências da sua família você carrega para construir sua própria identidade como ator?



Minha família é minha maior referência. Além da admiração e da amizade que tenho com meus pais, tenho meus irmãos como algumas das maiores inspirações da minha vida. A Agnes (filha do primeiro casamento do padrasto, Vladimir Brichta), hoje com 28 anos, dividiu momentos únicos comigo na infância e hoje somos cúmplices da vida um do outro. O Vicente (filho de Adriana Esteves e Vladimir Brichta), aos 21, é uma grande luz na minha vida. Me inspiro na leveza e na lealdade com que ele leva a vida. A Antonia (filha de Marco Ricca), de 13 anos, apesar da diferença de idade, é uma grande amiga minha: madura, segura do que quer e do que não quer, muito inteligente e parceira. A Maria (filha de Marco Ricca), de 8 anos, tem uma sensibilidade ímpar. É um furacão de emoções e sabedoria. E o José (filho de Marco Ricca), aos 5, surfa a vida como se fosse mar. Me ensina todos os dias sobre a beleza da ausência de controle, o afeto, o abraço e o poder de dizer “eu te amo”. Essa galera me ensina demais. Tenho certeza de que, a cada dia que passo com eles, também melhoro como ator.



O que a experiência em Vale tudo te trouxe de diferente em termos de atuação e de como você lida com a exposição da televisão aberta?



Vale tudo me ensinou muito. O dinamismo de uma novela é diferente, e ter feito um personagem pequeno foi muito importante para mim porque me deu confiança. Também tive a oportunidade de conhecer e entender mais sobre cavalos, já que interpretei um veterinário da hípica. Esse contato com os animais foi uma coisa que, com certeza, levei para a vida.