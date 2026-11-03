Aos 8 anos, Kadu Spínola estreia na tevê como Samuca em "Por você"

Kadu Spinola, o Samuca de "Por você" - (crédito: Divulgação)

Kadu Spinola, 8 anos, estreou na televisão interpretando o personagem Samuca em Por você. Na novela das 19h da TV Globo, ele é um dos filhos de Juli (Lucy Ramos) que foram adotados por Bela, a protagonista vivida por Sheron Menezes.

"É muito legal fazer parte do núcleo infantil, porque posso trabalhar com outras crianças também fazer amizades", comemora o pequeno artista, que garante não focar na fama, mas no trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com direção artística de André Câmara, Por você mistura comédia dramática e romance para contar uma emocionante história sobre os laços de afeto e a maternidade inesperada.

Além de Sheron Menezzes e Lucy Ramos, o elenco traz nomes como Thiago Lacerda, Alinne Moraes, Amaury Lorenzo e Renata Sorrah. "Gosto de parar para olhar a forma como os atores e as atrizes estudam, se dedicam e fazem cada um seu personagem de forma diferente, e isso me encanta e faz eu ser fã de cada um deles e eu aprendo muito com eles", conclui o pequeno aprendiz.