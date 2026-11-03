Thardelly Lima celebra nova fase com personagem em "Lá na minha terra"

O ator Thardelly Lima, o Vespertino de Mar do Sertão (2022) e No Rancho Fundo (2024), repetirá a parceria com o autor Mario Teixeira e o diretor Allan Fiterman em Lá na minha terra, a próxima obra das 18h da TV Globo. Seu personagem, Biró, é um vaqueiro e cantador, que está sempre com seu chapéu de couro e a viola a tiracolo. É o melhor amigo de Raimundo Gerardo (Danilo Mesquita) e mora na fazenda Canto Sereno, onde trabalha como "salta-moita", mas, para as mulheres, se apresenta como vaqueiro guia, contando vantagem.

Conhecido do grande público por seus personagens cômicos e carismáticos na televisão, como Odailson em Quanto mais vida, melhor! (2021) e no cinema, como o prefeito corrupto de Bacurau (2019), o artista passou por uma significativa mudança física: a perda de 30 kg. Para o ator de 44 anos, a transformação vai muito além da estética: é o reposicionamento de imagem artística: "Meu desejo é explorar outras camadas de atuação, com mais saúde, disposição e a ambição de mergulhar em papéis mais densos e dramáticos".

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Nessa jornada de renovação, Thardelly participou, em 2025, da novela Dona de mim, como o diretor de teatro Enzo Cariri, em cenas hilárias com a personagem Filipa, de Cláudia Abreu.

Em outubro, estreou a segunda temporada de Volte sempre, sitcom em cartaz no Multishow e disponível no no Globoplay. Na história, ele dá vida a Pereira, um empreendedor espirituoso que conquista o público pelo carisma. "O que foi pedido, foi vendido", é o seu bordão. Natural de Cajazeiras, na Paraíba, o ator conta que sua inspiração para criá-lo é uma figura popular da cultura nordestina, o Homem da Cobra: vendedores que chegam nas feiras livres e prendem a atenção do público anunciando que têm uma cobra, mas ela nunca aparece.

O artista também acabou de finalizar Amor à la Carte, novo filme de Natália Grimberg, e Grande dia, no qual divide o protagonismo com Milhem Cortaz.