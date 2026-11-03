Brasil, Letra & Música chega a Brasília com show gratuito imperdível

A plataforma de circulação e criação coletiva Brasil, Letra & Música chega a Brasília para uma apresentação no espaço Black Sheep, na Asa Norte. O evento reúne integrantes do selo Letra & Música e nomes da cena independente do Distrito Federal, unindo poesia, canção e ritmo em encontros inéditos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Antes de desembarcar na capital federal, o projeto realizou edições em Porto Alegre, Pelotas e Montevidéu, no Uruguai. A iniciativa foi criada pelos artistas e produtores Valeria Sattamini e Juliano Juba, fundadores do selo. A proposta busca aproximar canção, poesia e imagem, além de erguer pontes culturais entre diferentes territórios e cenas independentes da América Latina.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
-
Banda Câmbio Negro promove festival em comemoração aos 35 anos de carreira
-
Joana Duah, Oswaldo Amorim e Vitor Adonai são atrações do Choro Livre Convida
-
Sarau da 312 Norte celebra poesia e música em noite cultural na Asa Norte
O grupo chega ao Distrito Federal vindo diretamente da Semana Quilombola da Comunidade do Moinho, em Alto Paraíso (GO), evento patrocinado pelo selo. Na ocasião goiana, os artistas residentes realizam o show de encerramento. A apresentação no Black Sheep inclui faixas de Los2, álbum colaborativo de Valeria e Juba, ao lado de composições solo dos integrantes, com espaço para improvisação sonora.
Artistas residentes e convidados locais
O núcleo de residentes conduz a identidade conceitual da iniciativa. Valeria Sattamini é cantora e compositora que une MPB, bossa nova e música latina enquanto Juliano Juba investiga fronteiras entre palavra falada, ancestralidade e melodia. O multi-instrumentista cearense Lucas Arruda combina cordel e maracatu à sofisticação do jazz. Os artistas dividem o palco com nomes anfitriões da cena de Brasília, como Zé Krishna, músico e pesquisador que aproxima a canção popular das ragas indianas, Litieh, cantora e violonista referência na pesquisa das matrizes do samba, forró e ritmos afro-brasileiros, e o saxofonista Thiago Fernandes, mestre em Jazz Performance pela University of Louisville. Também estarão no palco o ativista Preto Breu e o compositor Mória, fundador da banda Talo de Mamona e idealizador do projeto Salve o Cerrado.
Serviço
-
evento: Brasil, Letra & Música em Brasília
-
data: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
-
local: Black Sheep
-
endereço: CLN 102, Bloco A, Loja 52, Asa Norte, Brasília, DF (Superquadra Norte 102)
-
entrada: franca, com opção de contribuição voluntária
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.