Brasil, Letra & Música chega a Brasília com show gratuito imperdível

A plataforma de circulação e criação coletiva Brasil, Letra & Música chega a Brasília para uma apresentação no espaço Black Sheep, na Asa Norte. O evento reúne integrantes do selo Letra & Música e nomes da cena independente do Distrito Federal, unindo poesia, canção e ritmo em encontros inéditos.

Antes de desembarcar na capital federal, o projeto realizou edições em Porto Alegre, Pelotas e Montevidéu, no Uruguai. A iniciativa foi criada pelos artistas e produtores Valeria Sattamini e Juliano Juba, fundadores do selo. A proposta busca aproximar canção, poesia e imagem, além de erguer pontes culturais entre diferentes territórios e cenas independentes da América Latina.

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O grupo chega ao Distrito Federal vindo diretamente da Semana Quilombola da Comunidade do Moinho, em Alto Paraíso (GO), evento patrocinado pelo selo. Na ocasião goiana, os artistas residentes realizam o show de encerramento. A apresentação no Black Sheep inclui faixas de Los2, álbum colaborativo de Valeria e Juba, ao lado de composições solo dos integrantes, com espaço para improvisação sonora.

Artistas residentes e convidados locais

O núcleo de residentes conduz a identidade conceitual da iniciativa. Valeria Sattamini é cantora e compositora que une MPB, bossa nova e música latina enquanto Juliano Juba investiga fronteiras entre palavra falada, ancestralidade e melodia. O multi-instrumentista cearense Lucas Arruda combina cordel e maracatu à sofisticação do jazz. Os artistas dividem o palco com nomes anfitriões da cena de Brasília, como Zé Krishna, músico e pesquisador que aproxima a canção popular das ragas indianas, Litieh, cantora e violonista referência na pesquisa das matrizes do samba, forró e ritmos afro-brasileiros, e o saxofonista Thiago Fernandes, mestre em Jazz Performance pela University of Louisville. Também estarão no palco o ativista Preto Breu e o compositor Mória, fundador da banda Talo de Mamona e idealizador do projeto Salve o Cerrado.

Serviço

evento: Brasil, Letra & Música em Brasília

data: quarta-feira, 04 de novembro de 2026

local: Black Sheep

endereço: CLN 102, Bloco A, Loja 52, Asa Norte, Brasília, DF (Superquadra Norte 102)

entrada: franca, com opção de contribuição voluntária

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.