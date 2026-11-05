Jessica Marques retorna às novelas e celebra as portas abertas na carreira

Aos 27 anos, a atriz baiana vive um dos momentos mais intensos de sua carreira. Com trabalhos simultâneos na TV Globo e na Netflix, ela coleciona experiências que, até pouco tempo, pareciam impossíveis: a estreia em novelas, a participação em uma série de humor e o desafio de gravar dois projetos ao mesmo tempo.

"Representa um crescimento profissional e pessoal muito grande", afirma ela, que, em 2025, gravou a série Os 12 signos de Valentina enquanto ainda estava na reta final de Vale tudo — a primeira vez que viveu essa experiência de fazer dois trabalhos ao mesmo tempo. "Eu me sentia uma super-heroína", brinca.

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Segundo a atriz, o reconhecimento é fruto de uma trajetória construída passo a passo. "Sinto que essa fase me prepara para alcançar novos voos e interpretar personagens cada vez mais complexas, com desafios dramáticos maiores", diz.

Na próxima novela das seis da TV Globo, Lá na minha terra, a atriz interpreta Brícia, professora criada por Rosenda, personagem de Dira Paes. O papel marca uma mudança de faixa etária em relação às personagens anteriores — a maioria entre 17 e 22 anos. "Brícia tem cerca de 29 ou 30 anos, então existe uma maturidade diferente, outras responsabilidades e novas camadas para explorar", observa.

O principal desafio é administrar o segredo que a personagem carrega sobre o próprio passado. "Quando o público descobrir o que aconteceu no passado dela, muita coisa fará sentido. Um dos meus principais desafios é justamente não revelar esse segredo antes da hora, mas, ao mesmo tempo, despertar a curiosidade e as dúvidas de quem está assistindo", dizela, que também elenca a preparação para o sotaque: "Sou de Salvador, onde os sons do T e do D não têm a mesma marcação que preciso trabalhar para a personagem. É um exercício de escuta e preparação".

Sobre a parceria com Dira Paes, a atriz é só elogios. "Tivemos pouco tempo de preparação juntas, então fui conhecendo a Rosenda, minha mãe na novela, durante as gravações. Nesse processo, fui me apaixonando tanto pela personagem quanto pela Dira Paes. Ela é uma atriz muito generosa e preparada, que consegue enxergar o todo. É como se fosse uma diretora-geral", declara.

Da advogada à afropaty

Em Vale tudo, a atriz interpretou Daniela, jovem determinada e estudiosa que sonha seguir carreira na Justiça. A personagem marcou sua estreia em novelas e rendeu aprendizados — e encontros — significativos. "Tive a oportunidade de contracenar com artistas cujo trabalho admiro muito, como Taís Araújo, Belize Pombal, Leandro Firmino, Breno Ferreira e Matheus Nachtergaele", enumera.

A cena da formatura da personagemfoi das mais desafiadoras. Já o casamento da personagem ganhou um significado especial. "Ver um casal negro retinto vivendo aquele momento com toda a pompa, o cuidado com o vestido, a escolha da igreja e a presença do pai levando a filha ao altar foi muito simbólico para mim. Não me lembro de ter visto essa representação com tanto destaque na televisão brasileira", comemora.

Para a atriz, a personagem abriu portas. "A Daniela me permitiu viver experiências que eu nunca tinha imaginado e que também ampliam as possibilidades para outras pessoas se reconhecerem na televisão", celebra Jessica, que estreou na televisão na série Justiça 2, gravada no Distrito Federal.

Em Os 12 signos de Valentina, série da Netflix baseada no livro de Ray Tavares, a atriz vive uma personagem "muito diferente de tudo" o que já fez, com um lado cômico forte: "Fazer humor é um desafio enorme, porque exige ritmo, precisão e muita escuta".

A personagem tem estilo marcante, que a atriz descreve como uma espécie de "afropaty", com looks chamativos. "É romântica, amorosa e bastante carismática. Para construí-la, também me inspirei um pouco em uma amiga com quem tenho uma amizade de 18 anos, que é canceriana como a personagem, e trouxe algumas características minhas", lembra.

A principal diferença entre as linguagens está na estrutura. "Uma série costuma ser uma obra fechada. Você conhece o início, o meio e o fim da história, além do arco da personagem. Já a novela permite acompanhar uma construção que vai se desenvolvendo ao longo da exibição", explica.

Jessica Marques, atriz (foto: Guilherme Lima)

Palco e redes

Formada em teatro pela Universidade Federal da Bahia, a atriz destaca a importância dos palcos para o trabalho diante das câmeras. "O teatro foi fundamental para que eu me sentisse preparada para trabalhar no audiovisual. São linguagens diferentes: no palco, você tem uma única oportunidade de fazer a cena, sem cortes ou edição. Diante das câmeras, o trabalho exige outras medidas, mais sutileza e precisão", reconhece.

Já a formação em publicidade e propaganda, segundo ela, ampliou seu olhar sobre comunicação e linguagem audiovisual. "A experiência com redes sociais, gravação e edição de vídeos me ajudou a desenvolver noções de enquadramento, posicionamento diante da câmera e produção de self-tapes", frisa.

Foi justamente pelas redes sociais que surgiu uma oportunidade decisiva. "Minha presença nas redes sociais foi importante para que minha agente me encontrasse. Eu publicava vídeos de atuação e usava hashtags relacionadas ao trabalho de atriz negra. Naquele momento, ainda construía meu caminho por conta própria, e essa iniciativa acabou abrindo uma porta importante", lembra.

Futuro à vista

Com projetos na televisão, no streaming e no cinema, a atriz já sabe o que quer explorar a seguir. "Tenho muita vontade de interpretar uma vilã ou uma personagem moralmente duvidosa, como uma golpista, alguém ambiciosa, imprevisível e cheia de contradições", revela. "Até aqui, interpretei muitas mulheres trabalhadoras e honestas, personagens que têm sua importância e sua riqueza. Mas quero explorar outros lugares, brincar com as expectativas do público", comenta.

Ela também sonha em dar vida a uma mulher negra em um universo de luxo, riqueza e poder: "Ainda vemos poucas mulheres negras ocupando esses espaços nas histórias que chegam à televisão". Como referências, cita Ellen, de Taís Araújo em Cobras & Lagartos; Bebel, vivida por Camila Pitanga em Paraíso tropical; e Lola, de Beleza fatal. "São referências desse tipo de complexidade e carisma que gostaria de explorar", conclui.

Por fim, o sonho maior: "Sonho em fazer uma protagonista. Tenho estudado, me preparado e buscado oportunidades para que, quando esse momento chegar, eu esteja pronta. Acredito muito em construir a trajetória passo a passo, sem pular etapas. Espero que os próximos capítulos da minha carreira me permitam voar cada vez mais longe".