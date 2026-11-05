Cinema brasileiro ganha três estreias nas telonas nesta quinta-feira

O filme aborda temas delicados, como a perda de memória, o preconceito e o medo da separação. Como encontrar o equilíbrio entre a dureza dessas questões e a delicadeza com que elas são apresentadas? Eu acredito que esse equilíbrio entre a dureza das questões que o filme trata e a delicadeza com que ele aborda esses temas se dá pela decisão de contar a história pelo olhar do Gugu. Porque, para uma criança, mesmo as situações mais difíceis e complexas podem ser vistas atravessadas pela imaginação, pela brincadeira, pela fantasia e pelo lúdico. Eu não queria negar a dureza dessas questões, mas também não queria que elas sequestrassem o filme ou que definissem completamente quem são aqueles personagens. A Dilma, por exemplo, não é apenas uma mulher que está perdendo a memória: ela é cheia de desejos, de vaidade, de alegria, gosta de dançar, namorar e tem uma pulsão pela vida, assim como o próprio Gugu. O gênero e a sexualidade não são tratados como problemas que precisam ser resolvidos; o Gugu é apenas uma criança que quer existir com liberdade e está experimentando o mundo da sua maneira. Então, a delicadeza vem desse olhar de entender que, mesmo diante da perda, do medo ou das dificuldades, a vida continua acontecendo com humor, afeto e beleza, e para a gente é isso que importa. Qual a sensação de ser o escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar? Quando comecei a escrever o Feito Pipa, estava contando uma história muito particular que nasce das minhas experiências e memórias do meu território, e não imaginava que ela pudesse chegar tão longe. Para mim, é uma mistura de alegria, surpresa e um sentimento muito grande de realização. Acho que tem algo muito emocionante nisso: perceber que uma história sobre um menino e sua avó no interior do Ceará pode atravessar tantas fronteiras e encontrar identificação em pessoas de culturas tão diversas. É muito simbólico ver o cinema brasileiro sendo representado por um filme que vem do Nordeste e apresenta um sertão cheio de cores, afetos e possibilidades. Mais do que a corrida pelo Oscar, o que me emociona é pensar que essa escolha permite que o filme chegue a mais pessoas, porque, no fim das contas, é para isso que vamos ao cinema: para contar histórias e para que essas histórias encontrem o seu público.

Retrato de um assalto



Com elenco de grandes nomes, como Murilo Benício, Paulo Miklos e Christian Malheiros, Assalto à brasileira, dirigido por José Eduardo Belmonte, chega aos cinemas nacionais. Com narrativa baseada em uma história real, um jornalista se vê no meio de um assalto à mão armada na maior agência bancária de Londrina. Durante o contexto de grave crise econômica, grande parte da população simpatiza com os criminosos e torce pelo sucesso do roubo.

Assalto à Brasileira: história de pessoas e de contradições detrás do roubo (foto: Galeria Films)

O longa, que venceu três prêmios no Festival de Brasília, incluindo Melhor Filme pelo júri popular, surgiu pelo interesse de Belmonte no roubo em Londrina, em 1987. “O que me interessou foi perceber que, por trás de um assalto, havia uma história de pessoas, desejos, contradições e circunstâncias que dizia muito sobre o Brasil atual. O assalto é, naturalmente, o motor da narrativa, mas não é o todo. Gosto de histórias em que um acontecimento extraordinário acaba revelando algo bastante ordinário, e, às vezes, doloroso, às vezes engraçado, tenso, sobre a condição humana”, explica.

A relação do diretor com Brasília vem antes mesmo de estrear qualquer filme, já que foi aluno de Audiovisual na Universidade de Brasília. “Voltar ao Festival de Brasília com um filme é reencontrar uma parte importante da minha história. Existe algo de afetivo nesse retorno, mas também de muito concreto: é um festival que tem memória, que conhece o cinema brasileiro e que não se furta a discutir seus filmes. A recepção de Assalto à brasileira, o prêmio e as conversas que surgiram em torno dele foram uma alegria enorme. É muito especial quando um filme encontra uma plateia que se dispõe a olhar para ele, discutir”, ressalta.

Com a chegada do longa às telonas, Belmonte acredita que o filme tem uma vocação popular pela trajetória dele até aqui. “É um filme que pode encontrar o público, que tem humor, tensão, personagens e uma história capaz de despertar curiosidade e de falar muito com o presente. Minha expectativa é que ele consiga chegar às salas e ser visto. Porque fazer um filme é apenas uma parte do trabalho. A outra, que não deveria ser menos importante, é permitir que ele encontre as pessoas”, finaliza.