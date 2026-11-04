Trilha Menos é Mais libera novos ingressos no Mané Garrincha

Membros do Grupo Menos é Mais - (crédito: Ricardo Ribeiro)

Na tarde do dia 14 de novembro (sábado), o Grupo Menos é Mais ocupa a Arena Mané Garrincha para a gravação de um novo DVD de show com presença de plateia. Após os ingressos para o gramado esgotarem e para os demais setores chegarem em lotes avançados, a organização, em parceria com a Caixa, abriu uma nova opção: a cadeira superior. As vendas gerais abriram nesta quarta-feira (4/11) ao meio-dia, e os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma on-line Ingresse a partir de R$ 45 (meia-entrada).

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Nos dias que precedem o show, o público pode acompanhar os bastidores e preparativos da gravação e da apresentação através do perfil @trilhamenosemais no Instagram. O objetivo é aproximar os fãs da construção do novo DVD, acompanhando o processo antes mesmo da montagem do palco.

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Formado na cidade do Gama, no Distrito Federal, o Grupo Menos é Mais tornou-se um dos principais nomes do pagode no Brasil na atualidade. Entre os sucessos nacionais estão a versão pagode em português de Corazón Partío, de Alejandro Sanz, as parcerias Lapada Dela, com Matheus Fernandes, P do Pecado, com Simone Mendes (ex Simone e Simaria) e Bebe e vem me procurar / Quem ama sente saudade, com a Turma do Pagode. Agora, o grupo volta à capital para a gravação de um novo DVD.





Serviço

Gravação do novo DVD do Menos é Mais

Na Arena Mané Garrincha, no dia 14 de novembro (sábado), às 16h. Ingressos a partir de R$ 45 (meia-entrada) em https://www.ingresse.com/trilha-menos-e-mais/.