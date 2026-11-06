Projeto gratuito une teatro, circo e sustentabilidade no Distrito Federal

Em um micro-ônibus colorido movido a energia solar, a Cia CircomVida embarca em um novo projeto nos próximos dois fins de semana. Neste domingo (8/11), a Cia realiza a segunda edição do projeto Circulando, das 9h às 12h, no Parque Ecológico dos Jequitibás (Sobradinho I), com o espetáculo Manual de sobrevivência – última chamada. No dia 15 de novembro haverá outra apresentação aberta ao público. A iniciativa gratuita une teatro contemporâneo e artes circenses e traz temas como sustentabilidade, preservação ambiental e uso de recursos renováveis.

Manual de sobrevivência – última chamada acompanha as aventuras internacionais de Et Karine Zoe Sukulonsky e Lord Van Burro Pereira da Silva. A montagem mistura o teatro com malabares, números de equilíbrio e monociclo, e propõe reconectar as pessoas com a cultura e a sustentabilidade a partir do humor e da mágica do circo. Além do espetáculo, a programação oferece oficinas de malabares e diálogo sobre recursos renováveis, além de duas videoartes inéditas, que serão disponibilizadas gratuitamente nos canais digitais da companhia.

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O projeto Circulando é conduzido pelos multiartistas Marcella Romar (figurinista, diretora e gestora ambiental) e Flávio Café (ator, instrumentista e mestre em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília). A estrutura é toda alimentada por energia solar captada e armazenada no próprio micro-ônibus. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais do grupo @circomvidacirculando.

Serviço

Circomvida Circulando – 2° edição

Neste domingo (8/11), das 9h às 12h, no Parque Ecológico dos Jequitibás (Sobradinho). Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco