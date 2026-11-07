Ao Correio, o diretor Marc Fitoussi fala da emblemática Isabelle Huppert

Diretor de atrizes de ponta como Laure Calamy e Kristin Scott-Thomas (de Les cyclades), Karin Viard e Sandrine Kiberlain, o cineasta Marc Fitoussi desemboca com o talento na programação do Festival de Cinema Francês do Brasil com a comédia A ilustre desconhecida, em que, como esperado, segue dando espaço para talentos estelares: no caso, com a presença de Isabelle Huppert — uma das mais proeminentes atrizes francesas e que, ironicamente, encara o papel de uma figurante. Junto com ela, Sandrine Kiberlain interpreta a si mesmo (uma versão adulterada, na verdade), contrapondo-se à nulidade de Corinne (o papel de Huppert). "Ao optar por abordar o cinema por meio de uma figurante, o que eu quis foi falar do cinema visto de baixo; ou seja, com sua hierarquia, seus privilégios e, sobretudo, suas injustiças", contou Fitoussi num encontro, no Rio de Janeiro, com a reportagem do Correio.



Condutor de episódios de Dez por cento e autor do romântico Um amor em Paris (2014), com Isabelle Huppert, Fitoussi entende por certo de bajulação e dos bastidores do cinema, elementos ressaltados em A ilustre desconhecida, atração de sábado (dia 7/11, às 18h10), no Cine Cultura Liberty Mall, e de segunda (9/11, às 19h15), no Cinesystem CasaPark. Junto com Huppert, em cena, a diva do cinema francês Sandrine Kiberlain, interpreta uma versão de si mesma na trama. "Ela é uma atriz com quem trabalhei extensivamente, então me senti bastante confiante em oferecer a ela esse papel – um papel onde ela interpreta a si mesma. Ou melhor, onde ela atua com seu próprio nome, mas tudo bem diferente de quem realmente ela é. No fundo, ela interpreta, e traz ficção ao filme", observa o diretor de filmes como As aparências (2020).

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Entrevista // Marc Fitoussi, cineasta

Me fale, por favor, da origem de A ilustre desconhecida e de como vê os figurantes dentro da indústria...

De fato, comecei a trabalhar com a Isabelle Huppert em Copacabana, filme no qual ela interpretava uma mãe instável, muito fantasiosa e sempre sorridente. Estávamos, portanto, bem longe da imagem que se tinha dela — especialmente porque, na época, ela vinha de uma série de trabalhos com Michael Haneke. Isso acabou estabelecendo uma certa lógica: quando quis voltar a trabalhar com a Isabelle, em Um amor em Paris, ofereci a ela um papel bem distante de sua própria realidade — o de uma agricultora, justo para ela, extremamente refinada e urbana. Isabelle é, por excelência, a atriz francesa que mais trabalha e que mais aparece nas telas; por isso, achei divertido propor a ela um papel de alguém que praticamente não é vista — o de uma figurante. Aposto em personagens contidos, e que não têm a vida com qual sonharam. Obstáculos são recorrentes para eles.

Seu filme traz algo de Truffaut, no embrião?

Obrigado por mencionar François Truffaut, porque ele é um cineasta que admiro e adoro, e obviamente sou amante de A Noite Americana (1973), o filme sobre cinema que, mais me fez querer fazer filmes. E o que eu realmente amo em François Truffaut quando ele fala sobre cinema é que ele mostra tanto a magia da indústria quanto, ao mesmo tempo, consegue, na cena seguinte, mostrar algo muito cruel sobre esse mundo. Fujo da ingenuidade absoluta de acreditar que o cinema não passa de uma "máquina de sonhos".

Como nota a injeção de IA no cinema?

Não acredito que seja possível substituir os atores ou a atuação — isso, pelo menos, não me preocupa. Por outro lado, no que tange à escrita — recorrer à IA para contar histórias, criar roteiros, imaginar tramas —, é algo que me parece cada vez mais viável, e isso me assusta muito.

Marc Fitoussi esteve no Rio de Janeiro, ao integrar delegação de artistas vindos da França (foto: Divulgação)

A França continua sendo uma referência fundamental para o cinema mundial. Mas, e o Brasil, a produção daqui como é vista por você?

Bom, falando primeiro sobre o cinema brasileiro, acho que, na França, temos a sorte de ter um cinema internacional que é visível e que conta com uma vitrine por aqui; portanto, o cinema brasileiro está representado na França. Pelo menos, alguns filmes chegam a ser lançados. Vi recentemente filme do Karim Aïnouz. De qualquer forma, acho que esses filmes são distribuídos; existe, sim, uma certa visibilidade. Imagino que muitos filmes brasileiros, infelizmente, não sejam distribuídos na França, mas, de modo geral, percebo que existe, por parte do público francês, uma curiosidade em relação ao cinema internacional — e, consequentemente, ao cinema brasileiro também.

Em se tratando de cinema autoral, a França muito respeita Woody Allen. Como vê a situação dele na comunidade de cinema?

Quanto a Woody Allen, o que posso dizer — para além da polêmica — é que ele é um cineasta cujo trabalho e cinema eu adoro, e nos quais me vi muito refletido. Ou seja, hoje, ao fazer meus próprios filmes, penso frequentemente naqueles que ele realizou. Misterioso assassinato em Manhattan é a referência absoluta de uma comédia policial bem-sucedida. E, agora que estou fazendo um filme sobre o cinema, é inevitável que venham à mente obras de Woody Allen, que também filmou, com frequência, o universo cinematográfico.

Enfim, o que fica é o filme.

Como nota a perspectiva da política na França?

Cheguei ao Brasil naquele domingo e acompanhei a eleição de Lula. Senti um país muito, muito efervescente. Foi uma alegria ver — eu estava em São Paulo, tínhamos acabado de chegar, estávamos nas ruas onde todos pareciam muito agitados — e, de repente, a alegria que se manifestou... Pensei inevitavelmente no meu país, temendo que nós não vivenciássemos algo assim. Não sou muito otimista. É evidente que isso afetará a cultura francesa. O que acho impressionante é que, para mim, era algo óbvio que a cultura francesa deveria encantar o mundo inteiro — e que pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, tivessem consciência disso. Mas, pelo visto, não é bem assim: para a direita, a cultura francesa não parece ser algo primordial, algo que vá brilhar pelo mundo afora.