Veterano do palco e das telas, o ator Gustavo Vaz faz sua estreia em novelas

Com mais de duas décadas de carreira e uma trajetória que atravessa teatro, cinema, televisão e literatura, Gustavo Vaz se prepara para um novo momento profissional: a estreia nas novelas em Lá na minha terra, às 18h na TV Globo.

Na trama, o ator de 42 anos vive Aluísio Fortunato, sócio de Cesário (Daniel de Oliveira). O personagem é casado com Delfina (Débora Nascimento) e pai de Francisco (Theo Kawai). Apesar da aliança comercial, Aluísio sente desprezo por seu parceiro profissional e, caracterizado como um homem ambicioso, não medirá esforços para alcançar seus objetivos. Como antagonista, Aluísio estará diretamente envolvido nas intrigas entre os personagens, com diferentes níveis de crueldade e manipulação para colocar seus interesses em primeiro lugar.

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A novidade chega em meio a uma sequência de projetos que evidenciam as diferentes frentes de sua atuação artística, incluindo um novo longa-metragem, o relançamento de seu primeiro romance e uma pesquisa contínua sobre as relações entre arte e tecnologia.

No cinema, Gustavo integra o elenco de Justino - Nos bastidores do reino, longa dirigido por José Eduardo Belmonte e inspirado na história real de Mário Justino, pastor evangélico diagnosticado com HIV que rompe com a Igreja Universal. Na produção, o ator interpreta Lauris, um dos pastores líderes da igreja e que questiona as estruturas de poder dentro da instituição religiosa. Apresentado em Gramado e em outubro no Festival do Rio, o filme se prepara para chegar ao circuito comercial em 2027.

A literatura também ganha espaço nessa nova fase. Gustavo relança em breve Como não morrer de ima só vez, seu primeiro romance, que acompanha a história de Walter Galego, um homem que, após se arrepender de morrer, recebe a oportunidade de voltar ao início da própria vida e reconstruir sua trajetória. Entre escolhas, arrependimentos e recomeços, a obra propõe uma reflexão sobre a busca de sentido na existência e como estruturas patriarcais perpetuam violências e falta de amor na constituição do masculino.

Várias frentes

Desde 2012, o carioca desenvolve projetos autorais por meio da ExCompanhia, espaço de experimentação do qual é fundador, com uma trajetória construída nacional e internacionalmente, e que reúne dramaturgia, experiências imersivas, áudio 3D e recursos tecnológicos para investigar formas contemporâneas de interação entre artista, obra e público. Em Natureza, seu trabalho atual com estreia prevista para 2017, leva essa pesquisa adiante ao criar um sistema de contracenação junto a inteligências artificiais, provocando e explorando os limites da cena no teatro em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia.

Foi no teatro, aliás, que Gustavo construiu parte fundamental de sua trajetória e conquistou alguns de seus principais reconhecimentos. Em 2017, sua interpretação de Francis em Tom na fazenda lhe rendeu os prêmios Shell e Cesgranrio de Melhor Ator, entre outros, além de destaque na imprensa especializada.

O reconhecimento marcou uma carreira nos palcos que reúne dezenas de montagens e personagens de diferentes universos dramáticos. Entre os trabalhos mais recentes estão Terminal (2025), espetáculo com texto original de sua autoria, que combina drama, humor e poesia em uma narrativa sobre separação e as tensões das relações contemporâneas; Uma casa de bonecas (2025), releitura feminista e antirracista do clássico de Henrik Ibsen, na qual interpreta Torvald Helmer; e Shakespeare apaixonado (2024), adaptação teatral de Lee Hall, dirigida por Rafael Gomes, em que viveu Lord Wessex, personagem marcado pelo autoritarismo, pela vaidade e pelo humor.

Na televisão e no streaming, Gustavo também reafirma sua sólida trajetória. Em Reencarne (2025), série do Globoplay dirigida por Bruno Safadi e Noa Bressane, interpretou Ricardo, um pai dedicado à família que se vê envolvido em acontecimentos sobrenaturais. Seu currículo inclui ainda personagens marcantes em produções como Coisa mais linda (2019), da Netflix; Aruanas (2019) e A vida pela frente, do Globoplay, em que foi indicado ao Prêmio Notícias de TV; Os homens são de Marte (2019), do GNT, entre outras.

Nas telonas, o ator reúne personagens que transitam entre a comédia, o drama e a ação. Em Depois a louca sou eu (2021), dirigido por Julia Rezende, interpretou Gilberto, protagonista masculino da história, papel que lhe rendeu uma indicação ao SEC Awards. No mesmo ano, foi o protagonista de O Jardim Secreto de Mariana, de Sérgio Rezende, como João, um homem que enfrenta uma crise pessoal após descobrir sua incapacidade de ter filhos. Também integrou os elencos de Maria do Caritó (2019), de João Paulo Jabour, no papel do galã Anatoli, O divórcio (2017), de Pedro Amorim, longa de comédia no qual interpretou Catanduva, um divertido cantor sertanejo que teve ótima recepção da crítica especializada, entre outros.