Quem é Isabella Bernardini, namorada de Gabriel Bortoleto?

Juntos desde os 16 anos, a estudante revelou se apegar à fé para lidar com o perigo das pistas. - (crédito: Reprodução/Instagram/Audif1)

A participação de Gabriel Bortoleto no Mais Você, da TV Globo, na segunda-feira (9/11), trouxe detalhes sobre a vida pessoal do piloto brasileiro. Durante a conversa com Ana Maria Braga, ele falou sobre o relacionamento com Isabella Bernardini, com quem está junto desde 2021. Os dois têm 21 anos e atualmente moram juntos em Mônaco, onde o atleta mantém sua rotina durante a temporada da Fórmula 1.

Ao descobrir que o casal já divide a mesma casa, Ana Maria aproveitou para brincar sobre a possibilidade de casamento. "Isabella! Parabéns pelo namoro e pelo possível casório, né?", disse a apresentadora. Surpreso com a provocação, Gabriel respondeu: "Olha lá, me colocou na parede já!"

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Discreta nas redes sociais, Isabella também despertou a curiosidade do público após a aparição ao lado do piloto durante o GP de São Paulo, em Interlagos.

Quem é Isabella Bernardini?

Aos 21 anos, Isabella Bernardini tem formação acadêmica voltada à tecnologia. De acordo com as informações disponíveis em seu perfil no LinkedIn, ela estuda Ciência da Computação e Engenharia na Eindhoven University of Technology, instituição localizada na Holanda.

Na apresentação profissional, a jovem destaca o interesse por inovação tecnológica e as experiências adquiridas durante os estudos no exterior, especialmente no contato com pessoas de diferentes nacionalidades.

"Sou uma estudante com grande proficiência tecnológica, habilidades de comunicação bem desenvolvidas e uma verdadeira paixão por inovação tecnológica", descreve em seu perfil.

Ela também menciona o interesse em desenvolver conhecimentos na área de engenharia de software e aplicar suas habilidades em projetos com impacto no setor de tecnologia.

Riscos da Fórmula 1

O relacionamento começou em 2021, quando os dois ainda tinham 16 anos. A primeira publicação de Gabriel ao lado de Isabella apareceu em seu perfil no Instagram em 29 de dezembro daquele ano.

Em entrevista à Band, no ano passado, Isabella falou sobre como lida com os riscos da profissão do namorado. Ela contou que evita assistir a vídeos de acidentes e conteúdos que mostram situações perigosas nas pistas.

"Eu não consigo assistir filme onde tem acidentes, não consigo ficar vendo vídeos, eu não consigo. Isso pega no meu coração. É claro, é um esporte que a gente sabe de muito risco, de muita velocidade. Mas você aprende a lidar", afirmou.

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A jovem também falou sobre a fé como uma forma de enfrentar a preocupação com a segurança do piloto. "Eu acredito muito em Deus. Essa é a base, né? Nessas horas de coisas que a gente não tem controle, a gente se apega um pouco nisso", completou.