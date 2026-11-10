Celso Portiolli rebate críticas após apelo no 'Teleton': 'Sou corajoso'

As doações arrecadadas no Teleton são destinadas à manutenção de cerca de 250 mil atendimentos promovidos pela instituição - (crédito: Reprodução X)

Celso Portiolli usou as redes sociais na noite de segunda-feira (9/11), para explicar a postura que adotou durante o Teleton. Depois de receber críticas por falar de maneira mais incisiva ao perceber que a campanha poderia terminar sem atingir a meta de arrecadação, o apresentador afirmou que o tom utilizado por ele fazia parte de uma estratégia para mobilizar as doações destinadas à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Em vídeo publicado no Instagram, o comunicador contou que a instabilidade do Pix durante a sexta-feira, 6, dificultou as contribuições. No dia seguinte, quando a campanha se aproximava do encerramento, a equipe percebeu que a arrecadação poderia ficar abaixo dos R$ 30 milhões previstos.

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"Quando chegou no sábado, às 19h, 20h, acendeu o sinal vermelho: não vai chegar aos R$ 30 milhões, nós vamos ter R$ 23 milhões, uma preocupação grande, porque são 250 mil atendimentos com esse dinheiro", explicou.

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Diante da possibilidade de faltarem R$ 7 milhões para alcançar o objetivo, Celso diz que decidiu assumir a responsabilidade de fazer um apelo ao público. Ele contou que conhecia o potencial de arrecadação de seu programa e que estava disposto a responder pelo resultado da iniciativa.

Celso relembra ensinamentos de Silvio Santos

Ao justificar a abordagem, o apresentador lembrou que já havia recorrido a discursos mais enfáticos em outras edições do Teleton e também durante campanhas de arrecadação no rádio. Segundo ele, a experiência de Silvio Santos na condução do programa beneficente serviu como referência.

"Eu fui lá e meti as caras. Eu sou um cara corajoso. Eu cheguei aonde eu tô porque eu sou um cara corajoso. Eu tenho coragem, eu não tenho medo de enfrentar a realidade. Não tenho medo de nada. Eu sempre fui assim na minha vida. É por isso que teve gente muito melhor do que eu, muito mais talentosa que eu, que não foi tão longe quanto eu, porque eu sou peitudo, corajoso", afirmou.

Celso também fez uma distinção entre a imagem descontraída que o público costuma associar a ele na televisão e sua postura fora do ar. O comunicador negou que estivesse irritado durante o apelo e explicou que pretendia transmitir a urgência da situação.

"O que eu usei foi veemência, é você falar firme, falar forte, você falar com determinação, é você passar urgência. E as pessoas estão acostumadas a me ver há 32 anos rindo na televisão, eles acham que eu sou aquele cara de domingo da televisão. Eu não sou aquele cara. Eu sou empresário, pai de família, cristão", declarou.

O apresentador ainda questionou a ideia de que as doações seriam suficientes para custear toda a estrutura do evento. Ele afirmou que a realização das 24 horas de programação envolve um investimento da família Abravanel.

"Você acha que é baratinho fazer aquilo ali? Você acha que a doação paga aquilo ali? Aquilo ali é uma doação da família Abravanel. Quanto custa 24 horas na televisão? Quanto custa aquela estrutura?", questionou.

Ao explicar por que decidiu fazer o apelo, Celso voltou a mencionar a diferença que faltava para a meta e afirmou que não queria deixar a campanha terminar sem buscar o valor necessário. "Eu falei, usar tudo isso e terminar, devido à instabilidade do Pix do dia anterior, faltando R$ 7 milhões? Não, eu vou buscar esses R$ 7 milhões. Eu fui, coloquei a minha cara a tapa e busquei os R$ 7 milhões", concluiu.