Documentário brasileiro ‘Teko Porã’ é exibido em festival em Los Angeles

O documentário brasileiro Teko Porã: Retrato atual da vida cotidiana na aldeia Guarani Rio Silveira, dirigido pela jornalista Luciana Alves e codirigido por Adolfo Timotio, será exibido nesta terça-feira (10/11) no Red Nation International Film Festival & Awards (RNIFF), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Realizado anualmente desde 1995, o evento é considerado o maior festival de cinema nativo e indígena do mundo fundado no país norte-americano.
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A seleção aproxima o filme de outras produções que já passaram pelo festival, como Yanuni, documentário protagonizado pela liderança indígena Juma Xipaia que integrou de pré-selecionados ao Oscar 2026 na categoria de Melhor documentário em longa-metragem e venceu múltiplos prêmios em festivais internacionais. Para Luciana Alves, ter Teko Porã selecionado para o mesmo evento foi “uma grata surpresa e uma inspiração enorme”.
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"É a prova de que as histórias dos povos originários estão sendo ouvidas no mundo inteiro, e de que uma aldeia a menos de três horas de São Paulo também tem muito a dizer", afirma. Após a exibição do filme no festival, a diretora participa de um bate-papo com o público, ao lado do diretor de fotografia Claudio Alves e da produtora Mariana Alves.
Antes da seleção nos Estados Unidos, Teko Porã foi premiado na 15ª edição do Berlin Women Cinema Festival, em Berlim, na Alemanha, festival qualificatório para o IMDb. "A conquista reforça o interesse cada vez maior pelas narrativas dos povos originários e pela potência do cinema indígena, levando para outros países histórias, culturas e modos de vida diferentes, que precisam ser vistos, respeitados e valorizados", declarou a diretora na ocasião.
O longa retrata o cotidiano, a espiritualidade, os rituais, os saberes ancestrais e os desafios do povo Guarani Mbya na Aldeia Rio Silveira, localizada na Terra Indígena Ribeirão Silveira, entre São Sebastião e Bertioga, no litoral norte de São Paulo. A narrativa também lança luz sobre os desafios que atravessam a comunidade, como a pressão da cultura não indígena, a dependência econômica, a especulação imobiliária e a luta constante por visibilidade e respeito.
A Rio Silveira faz parte do território Terras do Rio Silveira, que reúne cinco aldeias nas proximidades da Riviera de São Lourenço. Apesar da localização, a comunidade ainda é pouco conhecida até mesmo por moradores e frequentadores do litoral norte paulista. “Muitas pessoas viam nas mídias sociais o que a gente compartilhava e achavam que estávamos no Xingu, na Amazônia. Não, eu estou gravando aqui, no litoral de São Paulo, duas horas e meia da minha casa”, relata Luciana.