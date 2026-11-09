Novo filme de Kleber Mendonça Filho deve repetir parceria com Wagner Moura

A trama se passa no governo de Getúlio Vargas e aborda a chegada de alemães e a propaganda nazista em Pernambuco - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cineasta Kleber Mendonça Filho confirmou que pretende voltar a trabalhar com Wagner Moura em seu próximo longa-metragem. Durante uma coletiva de imprensa no Cine Ceará 2026, realizada no último sábado (7/11), o diretor revelou o título provisório do projeto: Correspondente Estrangeiro.

A produção será ambientada no Recife dos anos 1930 e terá como ponto de partida a chegada de alemães à capital pernambucana durante o governo de Getúlio Vargas. A história abordará a atuação de pessoas ligadas à divulgação da propaganda nazista na região, em um período anterior à Segunda Guerra Mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O novo trabalho já está em fase de pesquisa. Kleber contou que tem 14 livros separados para leitura e investigação histórica antes de avançar na realização do longa. Ao comentar o desafio de retratar uma época distante de sua própria experiência, o cineasta fez uma brincadeira com a diferença entre esse projeto e produções ambientadas em décadas mais recentes.

"Tem muito trabalho para fazer porque, diferente dos anos 1970, eu não lembro dos anos 1930", afirmou. Na sequência, confirmou o desejo de repetir a parceria com o ator de O Agente Secreto: "Eu preciso ler muito, eu estou neste momento com uma pilha de 14 livros que eu preciso ler e investigar. Eu quero fazer com o Wagner Moura".

Outro filme vai revisitar o Recife dos anos 1990

Além de Correspondente Estrangeiro, Kleber Mendonça Filho também trabalha em outro projeto cinematográfico, desta vez voltado à memória da capital pernambucana durante a década de 1990. A produção será construída a partir de imagens de arquivo e terá como referência um período que marcou sua trajetória pessoal e profissional.

"Eu estou trabalhando em outro filme, que é um filme de arquivo sobre os anos 1990 no Recife, que é uma década que foi muito formadora para mim, como pessoa e artista", explicou.

O diretor também comentou o processo de pesquisa e a importância da preservação de registros históricos para a realização do trabalho. "E quanto mais eu procuro arquivo, eu acho que é incrível trabalhar com arquivo. Acho que o Brasil se tornou mais consciente da sua preservação. Tô muito animado nesse momento", completou.