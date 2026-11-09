Fogaça ataca jornal após crítica negativa ao restaurante Sal

O chef Henrique Fogaça criticou a Folha de S.Paulo após o jornal publicar uma avaliação negativa do Sal Gastronomia, restaurante comandado por ele no bairro dos Jardins, em São Paulo. A reportagem, assinada pela jornalista Priscila Pastre, atribuiu duas estrelas ao estabelecimento, classificação considerada regular, e apontou problemas no preparo de diferentes pratos do cardápio.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A reação do jurado do MasterChef Brasil veio no sábado (7/11), por meio de publicações nos stories do Instagram. Sem contestar diretamente os aspectos gastronômicos mencionados na avaliação, Fogaça atacou o jornal, que chamou de "imprensa suja, hipócrita e partidária". Ele também classificou as críticas ao restaurante como "ataques garatuitos" e escreveu "Lixos".
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A manifestação ganhou novos contornos quando o chef compartilhou uma publicação do humorista Danilo Gentili, apresentador do The Noite, do SBT, direcionada à autora da reportagem. Na mensagem reproduzida por Fogaça, Gentili se referia à jornalista de forma ofensiva.
"Essa jornalista é uma coitada digna de dó", dizia a publicação, à qual o cozinheiro acrescentou emojis de risada e um elogio ao apresentador, chamado por ele de "gênio".
O que diz a avaliação do restaurante
A controvérsia começou depois que a crítica publicada no Guia de Comida da Folha passou a circular nas redes sociais. Sob o título "Sal atrai pela fama de Fogaça, mas decepciona com pratos descuidados", Priscila Pastre questionou a execução de preparações oferecidas pelo estabelecimento.
Entre os pratos avaliados estava o ceviche de caju, cuja combinação de sabores, segundo a jornalista, "amarrava a boca de tão doce a adistringente".
- Leia também: Apontados como affair por anos, jurados do Masterchef trocam ‘unfollow’ após vitória do Lula
O steak tartare também recebeu uma avaliação negativa, sendo comparado a uma preparação que "parecia saído de uma latinha de comida de gato". Já o nhoque que acompanhava o stinco de cordeiro foi descrito como "excessivamente cozido".
Além da publicação compartilhada pelo chef, Gentili deixou comentários no perfil do jornal. Em uma das mensagens, o apresentador alegou que sua manifestação anterior havia sido excluída e voltou a atacar a jornalista, além de acusar profissionais da imprensa de prejudicar o trabalho de cozinheiros por meio de avaliações negativas.
"Esse modus operandi de jornaliste brasileire já está manjado. Vocês fedem", escreveu.
Jacquin defende críticas, mas pede responsabilidade
A repercussão do episódio também levou Erick Jacquin, chef francês que divide a bancada do MasterChef Brasil com Fogaça, a comentar a relação entre jornalistas e profissionais da gastronomia.
Jacquin reconheceu a importância das avaliações para o aperfeiçoamento dos restaurantes, mas ponderou que os responsáveis pelas críticas precisam considerar as consequências de suas análises para os estabelecimentos e seus funcionários.
"O jornalista é muito importante, faz parte do nosso trabalho, a crítica é ótima para melhorarmos, para construir uma coisa melhor", afirmou.
Ao abordar as dificuldades de manter um restaurante em funcionamento, o chef ressaltou que uma avaliação pública pode afetar não apenas o responsável pela cozinha, mas toda a equipe que participa da operação. Por isso, defendeu que os estabelecimentos tenham oportunidades de demonstrar melhorias.
"Antes de destruir um trabalho com palavras, é preciso ter responsabilidade e saber dar uma segunda, uma terceira chance", acrescentou.
Folha defende critérios de avaliação
Diante da repercussão, a Folha de S.Paulo divulgou uma nota na qual reafirmou os procedimentos adotados em suas críticas gastronômicas. Segundo o jornal, os profissionais responsáveis pelas avaliações visitam os restaurantes anonimamente, sem a Folha comunicar previamente sua presença, e pagam pelas refeições consumidas.
O objetivo, conforme a publicação, é assegurar que as análises sejam baseadas na experiência oferecida habitualmente aos clientes, sem tratamento diferenciado para os jornalistas.
O veículo também explicou que a escolha dos estabelecimentos considera a diversidade de regiões, faixas de preço e estilos de cozinha, além da relevância dos chefs responsáveis. Esses critérios, segundo a Folha, integram as diretrizes editoriais adotadas pelo guia gastronômico.