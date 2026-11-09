Fogaça ataca jornal após crítica negativa ao restaurante Sal

Para garantir a imparcialidade das avaliações, a Folha de S.Paulo informou que paga todas as refeições e visita os locais de forma anônima - (crédito: Reprodução / Instagram/ @henrique_fogaca74)

O chef Henrique Fogaça criticou a Folha de S.Paulo após o jornal publicar uma avaliação negativa do Sal Gastronomia, restaurante comandado por ele no bairro dos Jardins, em São Paulo. A reportagem, assinada pela jornalista Priscila Pastre, atribuiu duas estrelas ao estabelecimento, classificação considerada regular, e apontou problemas no preparo de diferentes pratos do cardápio.

A reação do jurado do MasterChef Brasil veio no sábado (7/11), por meio de publicações nos stories do Instagram. Sem contestar diretamente os aspectos gastronômicos mencionados na avaliação, Fogaça atacou o jornal, que chamou de "imprensa suja, hipócrita e partidária". Ele também classificou as críticas ao restaurante como "ataques garatuitos" e escreveu "Lixos".

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Henrique Fogaça rebateu a crítica de duas estrelas dada ao Sal Gastronomia chamando o jornal de "imprensa suja" (foto: Reprodução/Redes sociais)

A manifestação ganhou novos contornos quando o chef compartilhou uma publicação do humorista Danilo Gentili, apresentador do The Noite, do SBT, direcionada à autora da reportagem. Na mensagem reproduzida por Fogaça, Gentili se referia à jornalista de forma ofensiva.

"Essa jornalista é uma coitada digna de dó", dizia a publicação, à qual o cozinheiro acrescentou emojis de risada e um elogio ao apresentador, chamado por ele de "gênio".

Henrique Fogaça republicou uma mensagem de Danilo Gentili com ofensas à autora da crítica (foto: Reprodução/Redes sociais)

O que diz a avaliação do restaurante

A controvérsia começou depois que a crítica publicada no Guia de Comida da Folha passou a circular nas redes sociais. Sob o título "Sal atrai pela fama de Fogaça, mas decepciona com pratos descuidados", Priscila Pastre questionou a execução de preparações oferecidas pelo estabelecimento.

Entre os pratos avaliados estava o ceviche de caju, cuja combinação de sabores, segundo a jornalista, "amarrava a boca de tão doce a adistringente".

O steak tartare também recebeu uma avaliação negativa, sendo comparado a uma preparação que "parecia saído de uma latinha de comida de gato". Já o nhoque que acompanhava o stinco de cordeiro foi descrito como "excessivamente cozido".

O restaurante Sal Gastronomia recebeu duas estrelas na avaliação do jornal, nota considerada regular pelo guia (foto: Reprodução/Instagram/Folha de S. Paulo )

Além da publicação compartilhada pelo chef, Gentili deixou comentários no perfil do jornal. Em uma das mensagens, o apresentador alegou que sua manifestação anterior havia sido excluída e voltou a atacar a jornalista, além de acusar profissionais da imprensa de prejudicar o trabalho de cozinheiros por meio de avaliações negativas.

"Esse modus operandi de jornaliste brasileire já está manjado. Vocês fedem", escreveu.

"O cara era gênio da cozinha até se negar a fazer o L", alegou Danilo Gentili. (foto: Reprodução/Instagram)

Jacquin defende críticas, mas pede responsabilidade

A repercussão do episódio também levou Erick Jacquin, chef francês que divide a bancada do MasterChef Brasil com Fogaça, a comentar a relação entre jornalistas e profissionais da gastronomia.

Jacquin reconheceu a importância das avaliações para o aperfeiçoamento dos restaurantes, mas ponderou que os responsáveis pelas críticas precisam considerar as consequências de suas análises para os estabelecimentos e seus funcionários.

"O jornalista é muito importante, faz parte do nosso trabalho, a crítica é ótima para melhorarmos, para construir uma coisa melhor", afirmou.

Ao abordar as dificuldades de manter um restaurante em funcionamento, o chef ressaltou que uma avaliação pública pode afetar não apenas o responsável pela cozinha, mas toda a equipe que participa da operação. Por isso, defendeu que os estabelecimentos tenham oportunidades de demonstrar melhorias.

"Antes de destruir um trabalho com palavras, é preciso ter responsabilidade e saber dar uma segunda, uma terceira chance", acrescentou.

Folha defende critérios de avaliação

Diante da repercussão, a Folha de S.Paulo divulgou uma nota na qual reafirmou os procedimentos adotados em suas críticas gastronômicas. Segundo o jornal, os profissionais responsáveis pelas avaliações visitam os restaurantes anonimamente, sem a Folha comunicar previamente sua presença, e pagam pelas refeições consumidas.

O objetivo, conforme a publicação, é assegurar que as análises sejam baseadas na experiência oferecida habitualmente aos clientes, sem tratamento diferenciado para os jornalistas.

O veículo também explicou que a escolha dos estabelecimentos considera a diversidade de regiões, faixas de preço e estilos de cozinha, além da relevância dos chefs responsáveis. Esses critérios, segundo a Folha, integram as diretrizes editoriais adotadas pelo guia gastronômico.









