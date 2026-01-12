Kleber Mendonça Filho fala sobre "guinada à direita" e Bolsonaro

Para Mendonça Filho, o reconhecimento internacional do cinema brasileiro também representa uma resposta simbólica a esse período - (crédito: Etienne Laurent / AFP)

O cineasta Kleber Mendonça Filho criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro após vencer o Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa com O Agente Secreto. Em coletiva concedida após a premiação, o diretor afirmou que o Brasil viveu uma guinada extrema à direita na última década e relacionou o atual cenário político à derrota e à prisão do ex-chefe do Executivo.

Segundo Mendonça Filho, o período recente da história brasileira foi marcado por instabilidade institucional e falta de liderança. Ao comentar o papel do cinema em momentos de crise, ele fez críticas diretas a Bolsonaro.

“Há cerca de dez anos, o Brasil sofreu uma guinada bem drástica à direita e esses tempos agora se foram, com o ex-presidente (Jair Bolsonaro) agora preso. Ele foi epicamente irresponsável em não liderar o país”, afirmou o diretor.

Bolsonaro governou o Brasil entre 2019 e 2022, em um mandato marcado por embates com o Supremo Tribunal Federal, ataques à imprensa, desinformação durante a pandemia de covid-19 e questionamentos recorrentes ao sistema eleitoral. Após deixar o cargo, passou a ser alvo de investigações sobre tentativa de golpe de estado e, posteriormente, em sua prisão.

Para Mendonça Filho, o reconhecimento internacional do cinema brasileiro também representa uma resposta simbólica a esse período. “O cinema pode ser uma forma de expressar insatisfações profundas da sociedade”, disse.