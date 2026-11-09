Fã passa mal e morre durante show de Fábio Jr.; cantor lamenta o episódio

A causa da morte da fã, que passou mal durante o evento no interior de São Paulo, ainda não foi divulgada - (crédito: Reprodução Instagram)

O cantor Fábio Jr. usou as redes sociais para lamentar a morte de uma fã que passou mal durante sua apresentação em Jaguariúna, no interior de São Paulo, no sábado (7/11). Identificada como Sheila Cruz Martins, ela precisou de atendimento médico durante a apresentação, mas morreu após o episódio. A causa da morte não foi divulgada.

A manifestação foi publicada nos stories do artista, em uma nota assinada por ele e sua equipe. Segundo o comunicado, Fábio Jr. só recebeu informações sobre o ocorrido depois do fim do show. O cantor afirmou ter recebido a notícia da morte com tristeza e prestou solidariedade aos familiares e amigos da mulher.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Fábio Jr. e toda a sua equipe lamentam profundamente o falecimento de Sheila Cruz Martins. Durante a apresentação realizada ontem (sábado) em Jaguariúna, Sheila passou mal e precisou de atendimento médico. Fábio Jr. e sua equipe foram informados sobre o ocorrido após o término do show e receberam, com muita tristeza, a notícia de seu falecimento", diz o texto.

Fábio Jr. e sua equipe publicaram nota oficial nos stories prestando condolências à família de Sheila Cruz Martins (foto: Reprodução/Instagram)

Na sequência, a nota também traz uma mensagem de conforto às pessoas próximas de Sheila. "Estamos profundamente consternados e nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de imensa dor. Que Deus e toda a 'Moçada da Luz' a recebam com muito amor e luz, e que confortem os corações de todos que sentem sua partida", acrescentou a equipe.

Segundo a TV Globo, Sheila tinha 51 anos e deixou marido e filho. A despedida ocorreu no domingo, 8, com velório às 16h, no Velório Municipal de Jaguariúna. O sepultamento foi realizado no Cemitério Santa Cruz.