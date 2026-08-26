Por que Fábio Jr. se afastou de Fiuk? Dinheiro pesou na decisão

Por que Fábio Jr. não fala mais com Fiuk? Decisão envolvendo dinheiro influenciou o cantor - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Nos últimos dias, Fiuk virou assunto nas redes sociais ao desabafar publicamente sobre sua situação financeira e a relação turbulenta com a família, mais precisamente sobre o pai, Fábio Jr., e a irmã, Cleo Pires.

O afastamento entre o ex-participante do BBB 21 e o cantor envolve um rompimento de laços motivado por mágoas acumuladas, cobranças artísticas, falta de apoio em meio a uma crise vivida pelo filho.

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Em entrevista à Band, Fiuk chegou a afirmar que foi deserdado pelo pai. Agora eu sou o Fiukera, mano. Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou, minha irmã Não tenho que agradar mais ninguém, declarou o cantor.

Por trás deste conflito familiar, Fábio Jr. se recusou a socorrer Fiuk financeiramente, porque já fez o mesmo em outros momentos, e sempre por causa dos negócios furados dele. E, segundo informações da revista Veja, Cleo Pires ficou a favor do pai, enquanto os outros irmãos preferiram não se envolver.

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