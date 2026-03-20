O romantismo incurável de Fábio Jr. está de volta a Brasília

Fábio Jr. retorna a Brasília com a turnê Bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nesta sexta-feira (20/3), um dos principais nomes da música nacional sobe aos palcos do Ulysses Centro de Convenções para apresentação única que promete rememorar os principais sucessos da carreira, como Só você, Alma gêmea e a faixa que dá nome à turnê. O show começa às 20h e os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Guichê Livre, a partir de R$ 180.

A abertura da série de shows do cantor romântico se deu em 21 de novembro de 2023, aniversário de 70 anos do artista, em São Paulo. O show nasceu justamente como uma celebração da vida e carreira de Fábio Jr., que coleciona mais de meio século de sucessos.

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O marco, segundo ele, o fez olhar para trás “com muito carinho”. “Eu agradeço para caramba por tudo que vivi na música, pelas histórias e pelo público que sempre esteve comigo”, afirma Fábio Jr. “Como eu sempre digo, se não fosse por eles, eu nem existiria. Essa turnê nasceu muito dessa vontade de celebrar essa caminhada toda”, explica o cantor.

“A gente não faz nada sozinho, e eu sou muito abençoado. Tive muita gente que acreditou em mim e que me deu oportunidade, além de ter contracenado e dividido o palco com tantos amigos, ídolos e meu público, que está sempre comigo”, acrescenta o artista.

Na estrada desde a década de 1970, Fábio Jr. admite: “Às vezes cansa, claro… faz parte”. “Mas como todo trabalho, a gente tem a recompensa, e para mim, estar a cada hora num lugar e poder subir no palco não tem preço”, celebra.

No show, a extensa trajetória artística funciona como fio condutor. A apresentação é dividida em blocos, cada um com um tema específico. Em um deles, por exemplo, o cantor relembra as telenovelas em que participou. “A TV sempre foi uma grande vitrine. Isso me ajudou a construir minha carreira, divulgando meu trabalho e, ao mesmo tempo, como forma de aprendizado. Estava por ali quando me chamavam para fazer um personagem”, conta.

Quando questionado sobre o que gostaria de saber aos 20 e poucos anos, o artista responde: “Acho que a vida é isso aí mesmo — a gente vai aprendendo e está tudo certo”. “Não tem segredo, o negócio é agradecer sempre a Deus, ter saúde e correr atrás”, resume Fábio Jr. “O amor é o que me move”, finaliza o cantor.



Serviço

Fábio Jr. apresenta Bem mais que os meus 20 e poucos anos

Nesta sexta-feira (20/3), às 20h, no Ulysses Centro de Convenções. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Guichê Live, a partir de R$ 180 (meia-entrada). Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.