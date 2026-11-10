No elenco de série, Pablo Morais diz que está pronto para voltar às novelas

Morando em Nova York, Pablo Morais concluiu seu primeiro curta-metragem americano, inteiramente em inglês, e mantém o interesse em voltar às novelas brasileiras. Com passagens por produções da Globo e da Record, além de trabalhos no cinema, o ator também integra a segunda temporada de O amor da minha vida, série do Disney+ estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros.

"As novelas fazem parte da minha formação e da minha história. Tenho carinho por essa linguagem e estou aberto a personagens que me mobilizem. Construir uma trajetória internacional também amplia o que posso levar para um trabalho no Brasil", afirma o goiano.

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Entre seus desejos profissionais está a participação em um longa-metragem sobre o líder indígena Raoni Metuktire ou em uma produção dedicada à trajetória e ao pensamento de Ailton Krenak, escritor, filósofo e ativista indígena. "Gostaria de ver o audiovisual brasileiro olhar com mais atenção para pessoas que têm uma contribuição efetiva para a nossa cultura e para a nossa sociedade. Pessoas cujas vidas ajudam a entender o país, a preservar sua memória e a pensar seu futuro. E que essas histórias sejam construídas com a participação e a escuta de quem as vive", defende o aquariano de 33 anos.

Natural de Goiânia, Pablo construiu uma trajetória na televisão com trabalhos em novelas como Sangue bom, Velho Chico, Sol nascente, Malhação: Viva a diferença, Segundo Sol e Além da ilusão, da Globo, além de Gênesis, da Record. No cinema, participou de produções como As aventuras de Poliana - O filme e Meu sangue ferve por você.

Carreira internacional

Na segunda temporada de O amor da minha vida, Pablo contracena pela primeira vez com Bruna Marquezine, cuja carreira internacional já acompanhava. O ator conta que assistiu a Besouro Azul em Nova York e, posteriormente, teve a oportunidade de conversar com a atriz sobre a importância da presença dela em uma produção internacional.

Nos Estados Unidos, o ator finalizou Estar pronto é tudo, curta-metragem dirigido por Vicente de Paula, formado pela New York Film Academy. A produção, realizada em inglês com profissionais brasileiros e americanos, aborda os impactos emocionais dos padrões sociais e da pressão para corresponder às expectativas. "Esse filme representa um passo importante: conseguir colocar minha sensibilidade e minha experiência como ator em outra língua. O inglês precisa carregar emoção, intenção, silêncio. Foi muito especial perceber isso acontecendo", explica Morais.

A experiência em Nova York também exigiu adaptações. Mesmo com uma trajetória construída no Brasil, Pablo precisou aperfeiçoar o idioma, conhecer um novo mercado e conciliar diferentes atividades enquanto buscava oportunidades como ator.

Enquanto segue realizando testes nos Estados Unidos, Pablo também deseja participar de projetos que dialoguem com suas origens. Para ele, a experiência de ter crescido na periferia de sua cidade natal e o contato com iniciativas culturais influenciam diretamente as histórias que gostaria de contar.

"Venho da periferia de Goiânia e sei o quanto os projetos sociais e o acesso à cultura fizeram diferença no meu caminho. Isso influencia as histórias das quais quero participar. Temos uma riqueza humana imensa no Brasil, e muita gente que merece ser conhecida com a profundidade que o cinema pode oferecer", conclui.