"Quem ama cuida" representa o Brasil na disputa pelo Rose d’Or Awards

Quem ama cuida foi anunciada como finalista da categoria Melhor Telenovela do Rose d’Or Awards, uma das mais importantes premiações do entretenimento mundial. O vencedor será anunciado durante cerimônia em Londres, em 30 de novembro. A novela das 21h da TV Globo concorre com as produções portuguesa Amor à prova, britânica Corriedale, e as turcas Deep in love, Different lives e Sins and roses.
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A emissora venceu o Rose d’Or Awards outras duas vezes, com Guerreiros do Sol (2025) e Órfãos da terra (2019).
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Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, a trama mistura melodrama e suspense urbano. O folhetim está previsto para ir ao ar até janeiro de 2027, quando será substituído por Avenida Brasil.
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