"Quem ama cuida" representa o Brasil na disputa pelo Rose d’Or Awards

Quem ama cuida foi anunciada como finalista da categoria Melhor Telenovela do Rose d’Or Awards, uma das mais importantes premiações do entretenimento mundial. O vencedor será anunciado durante cerimônia em Londres, em 30 de novembro. A novela das 21h da TV Globo concorre com as produções portuguesa Amor à prova, britânica Corriedale, e as turcas Deep in love, Different lives e Sins and roses.

A emissora venceu o Rose d’Or Awards outras duas vezes, com Guerreiros do Sol (2025) e Órfãos da terra (2019).

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Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, a trama mistura melodrama e suspense urbano. O folhetim está previsto para ir ao ar até janeiro de 2027, quando será substituído por Avenida Brasil.

Chay Suede e Leticia Colin em "Quem ama cuida" (foto: Globo/ Manoella Mello)

A história se passa em São Paulo e gira em torno de Adriana (Letícia Colin) , uma fisioterapeuta cuja vida é devastada após perder tudo em uma enchente. Em um abrigo, ela conhece o advogado voluntário Pedro (Chay Suede) , iniciando uma intensa conexão. Posteriormente, Adriana consegue um emprego como cuidadora do milionário Arthur Brandão (Antônio Fagundes) . Para protegê-la de sua família de interesseiros, Arthur se casa com Adriana para lhe deixar sua fortuna, mas é misteriosamente assassinado na noite do casamento. Adriana é injustamente condenada pelo crime e, após cumprir pena, retorna em busca de justiça e vingança contra a família Brandão.

O elenco traz, ainda, nomes como Tony Ramos, Isabel Teixeira e Tatá Werneck, entre outros.