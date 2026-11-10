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RAP NACIONAL

Budah é escolhida como a maior artista do rap em 2026 pela Apple Music

Com o lançamento do álbum "Frequência Lunar", indicação ao Grammy Latino e apresentação no Rock in Rio, a artista brasileira é nomeada como o maior destaque no rap nacional em 2026

Budah é um dos grandes nomes do rap feminino - (crédito: Laura Monticelli/ Divulgação)
Budah é um dos grandes nomes do rap feminino - (crédito: Laura Monticelli/ Divulgação)

Budah foi escolhida pela Apple Music como a maior rapper do Brasil em 2026. A indicação coroa um ano marcante na história da artista capixaba. O grande lançamento da artista neste ano foi o álbum Frequência Lunar, que ultrapassou a marca de 100 milhões de streams e foi indicado ao Grammy Latino 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa.

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O segundo álbum da artista foge um pouco da proposta do primeiro álbum Púrpuraque é maioritariamente de R&B. No novo lançamento é mais diverso e traz hits como Sua Favorita, VIP (ninguém te conhece), e Vampira, misturando vertentes do hip-hop, como o Boombap, Trap, R&B, Drill, e indo até o House com a faixa SKIN AFROPATY. Com participações de IZA, Pabllo Vittar, Tasha & Tracie, Duquesa e AJULLIACOSTA, Frequência Lunar é gravado apenas por vozes femininas.

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Nascida em Cariacica, Espírito Santo, Budah começou a jornada no rap nas raízes do estilo, nas batalhas de rima de Grande Vitória (ES), quando ainda era adolescente. Na indústria musical ela se lançou em 2017.

Quase dez anos depois, com dois álbuns lançados, diversos hits, rosto estampado na Times Square, apresentação no Rock in Rio, Budah se estabelece como uma das principais artistas de música urbana do Brasil. Que se você não conhece, vale a pena conhecer.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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Paulo Renato Mac-Culloch*

Estagiário

Estagiário do site do Correio Braziliense, cursa jornalismo no UniCeub. Com experiência na área de assessoria de imprensa e redes sociais, adora escrever sobre os mais variados assuntos.

Por Paulo Renato Mac-Culloch*
postado em 10/11/2026 14:49
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