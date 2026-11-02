Brasília recebe Bienal Ibero-Americana de Arquitetura a partir de terça (3/11)

Atividades serão distribuídas por seis espaços da cidade: SESI Lab, Teatro Nacional, Cine Brasília, Embaixada de Portugal, Universidade de Brasília (UnB) e Galeria Index - (crédito: Divulgação)

Brasília será palco de discussões sobre arquitetura e urbanismo com a realização da XIV Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo, entre terça-feira (3/11) e sexta-feira (6/11). Estarão presentes profissionais da Espanha, Portugal, Equador, Chile, Itália e Paraguai para uma programação que inclui conferências, debates, exposições, mostra de cinema e passeios guiados.

As atividades serão distribuídas em seis espaços da cidade: Sesi Lab, Teatro Nacional, Cine Brasília, Embaixada de Portugal, Universidade de Brasília (UnB) e Galeria Index, localizada no Setor Comercial Sul. A proposta é reunir diferentes perspectivas sobre a arquitetura e o urbanismo ibero-americanos.

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A abertura oficial será na terça, às 15h, no Sesi Lab. Ao longo dos quatro dias, o evento deve aproximar especialistas, estudantes e interessados no tema.