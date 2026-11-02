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CULTURA

Brasília recebe Bienal Ibero-Americana de Arquitetura a partir de terça (3/11)

Evento internacional reúne profissionais de diferentes países para conferências, exposições, debates e atividades culturais em seis espaços da capital até sexta-feira (6/11)

Atividades serão distribuídas por seis espaços da cidade: SESI Lab, Teatro Nacional, Cine Brasília, Embaixada de Portugal, Universidade de Brasília (UnB) e Galeria Index - (crédito: Divulgação)
Atividades serão distribuídas por seis espaços da cidade: SESI Lab, Teatro Nacional, Cine Brasília, Embaixada de Portugal, Universidade de Brasília (UnB) e Galeria Index - (crédito: Divulgação)

Brasília será palco de discussões sobre arquitetura e urbanismo com a realização da XIV Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo, entre terça-feira (3/11) e sexta-feira (6/11). Estarão presentes profissionais da Espanha, Portugal, Equador, Chile, Itália e Paraguai para uma programação que inclui conferências, debates, exposições, mostra de cinema e passeios guiados.

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As atividades serão distribuídas em seis espaços da cidade: Sesi Lab, Teatro Nacional, Cine Brasília, Embaixada de Portugal, Universidade de Brasília (UnB) e Galeria Index, localizada no Setor Comercial Sul. A proposta é reunir diferentes perspectivas sobre a arquitetura e o urbanismo ibero-americanos.

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A abertura oficial será na terça, às 15h, no Sesi Lab. Ao longo dos quatro dias, o evento deve aproximar especialistas, estudantes e interessados no tema.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/11/2026 16:26
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