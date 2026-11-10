JBS compra Flora, dona da Minuano, por US$ 542 milhões

A operação brasileira da JBS apresentou receita de US$ 4,1 bilhões e Ebitda de US$ 141 milhões, com margem de 3,4%. - (crédito: JEFF KOWALSKY)

A JBS N.V. anunciou nesta segunda-feira (9/11) a aquisição de 100% da Flora, empresa do Grupo J&F, por US$ 542 milhões. A operação marca a entrada da companhia no mercado de beleza e cuidados pessoais e amplia sua presença no segmento de produtos de limpeza. No mesmo dia, a multinacional também comunicou a compra do Canal Rural por US$ 11 milhões. A conclusão dos dois negócios está prevista para dezembro de 2026.

A transação envolvendo a Flora inclui a assunção de dívidas e o pagamento de US$ 367 milhões por meio de ações Classe A mantidas em tesouraria e/ou Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Segundo as informações divulgadas, a estrutura da operação não deve provocar impacto no índice de alavancagem líquida da JBS.

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A Flora registra faturamento anual de R$ 2,9 bilhões, equivalente a US$ 531 milhões, e reúne marcas como Minuano, Francis, Neutrox e OX. A empresa possui cinco unidades industriais e mais de 4,2 mil funcionários.

A aquisição também aproxima os negócios da JBS em ingredientes de valor agregado e colágeno bovino, como a Genu-in, da estrutura de distribuição e das marcas de consumo da Flora. Com a operação, o grupo amplia sua atuação para além do setor de alimentos.

Além dos anúncios de aquisições, a JBS divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026. A companhia registrou receita líquida global de US$ 22,7 bilhões, Ebitda ajustado de US$ 1,2 bilhão, com margem de 5,2%, e lucro líquido de US$ 189 milhões.

Um dos destaques do período foi a recuperação da operação de carne bovina da companhia na América do Norte. A JBS Beef North America registrou Ebitda ajustado positivo de US$ 21 milhões, segundo o padrão US GAAP, revertendo os resultados negativos dos trimestres anteriores. O desempenho foi favorecido pela reabertura da fronteira dos Estados Unidos para o gado mexicano e por ganhos de eficiência operacional.

A dívida líquida da JBS encerrou o trimestre em US$ 19,3 bilhões. A alavancagem líquida ficou em 3,54 vezes em dólares, enquanto a liquidez total alcançou US$ 8,2 bilhões.

Entre as divisões, a Seara registrou receita de US$ 2,5 bilhões e Ebitda de US$ 331 milhões, com margem de 13,2%. O resultado foi sustentado por exportações recordes de carne de frango em setembro. A Pilgrim’s Pride, por sua vez, teve receita de US$ 4,6 bilhões e Ebitda de US$ 316 milhões, com margem de 6,8%.

A operação brasileira da JBS apresentou receita de US$ 4,1 bilhões e Ebitda de US$ 141 milhões, com margem de 3,4%. O desempenho foi afetado temporariamente pelo esgotamento da cota de exportação de carne para a China durante o trimestre.