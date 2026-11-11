Diversidade e cultura urbana movem festival gratuito no Itapoã

O mutirão de grafite é um dos destaques do Festival Zilda além dos muros - (crédito: Divulgação)

A escola deve ser um território de encontro, expressão e pertencimento. Essa é a premissa do Festival Zilda além dos muros, que ocorre na sexta-feira (13/11) e no sábado (14/11), no CEF Dra. Zilda Arns, no Itapoã. A iniciativa é realizada anualmente e reúne mutirão de grafite, campeonato de skate, apresentações musicais, oficinas artísticas e saberes tradicionais. Com entrada gratuita, a 6ª edição do evento será aberta ao público somente no sábado (14/11).

A nova edição do festival traz como novidade a parceria com o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), por meio do projeto Onda, que promove na escola o Festival Tsunami: edição diversidades. As atividades são realizadas na sexta-feira (13/11), dedicadas a estudantes da instituição e incluem oficinas voltadas ao combate à violência e à valorização das diversidades.

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Já no sábado (14/11), o Festival Zilda além dos muros é aberto ao público com um encontro no espaço do sarau, acompanhado de lanche e apresentação da banda Rude Gyals. Em seguida, o Sarau Diversidades reúne estudantes, MCs e DJs em apresentações, mediadas pelo cantor Dudu.

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O mutirão de grafite é um dos destaques da edição, que conta com a participação de 20 artistas selecionados. Juntos, eles irão transformar um muro de 200 metros da escola em um grande painel coletivo. A programação também inclui um campeonato de três categorias de skate e a final da batalha de rima. Ambas as competições terão premiação em dinheiro e troféus.

O Festival Zilda além dos muros consolidou, ao longo de seis edições, a escola CEF Dra. Zilda Arns como espaço de criação, circulação cultural e participação comunitária no Itapoã. Além das manifestações artísticas, o projeto tem o objetivo de reconhecer a potência criativa do território e aproximar diferentes gerações por meio da arte.





Serviço

Festival Zilda além dos muros

No dia 13 e 14 de novembro, no Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns (Qd 378, Del Lago - Itapoã). Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel