Sabre de luz de Darth Vader é leiloado por valor recorde de R$ 27,5 mi

A autenticidade do item foi comprovada por marcas físicas registradas nos sets, como um amassado na base e uma curvatura no anel usado para prender a arma ao cinto - (crédito: Reprodução/Instagram/Heritage Auctions)

Um dos objetos mais emblemáticos da história de Star Wars alcançou um novo recorde de vendas nesta quinta-feira (12/11). A empunhadura do sabre de luz utilizada por Darth Vader em confrontos com Luke Skywalker foi arrematada por US$ 4,875 milhões, aproximadamente R$ 27,5 milhões, tornando-se a peça da franquia mais cara já comercializada em leilão.

A negociação foi anunciada pela Heritage Auctions, casa de leilões sediada em Dallas, nos Estados Unidos.

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O valor superou os US$ 3,75 milhões pagos, em julho, pelo sabre de Luke usado em O Império Contra-Ataca (1980). As duas peças participaram de uma das sequências mais conhecidas do cinema, ambientada na Cidade das Nuvens, quando o vilão corta a mão do jovem Jedi e revela ser seu pai.

Na cena, Luke confronta Vader por acreditar que ele havia assassinado seu pai, até ouvir a resposta que se tornaria uma das falas mais famosas da saga: "Não. Eu sou seu pai."

Durante as gravações originais, a peça tinha hastes de madeira pintadas de branco; o brilho vermelho característico era adicionado quadro a quadro na pós-produção (foto: Reprodução/IMDB)

A arma também esteve presente no confronto entre os personagens em O Retorno de Jedi (1983). Dessa vez, os papéis se invertem: Luke consegue decepar a mão do pai, mas decide poupar sua vida.

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Durante as gravações, o objeto foi manuseado pelo ator David Prowse, responsável pela interpretação física de Darth Vader, e pelo dublê Bob Anderson, que executava as sequências de combate. Existe ainda a possibilidade de que a mesma peça tenha aparecido no primeiro Star Wars, lançado em 1977, embora a Heritage Auctions não tenha conseguido comprovar sua utilização naquela produção.

De equipamento fotográfico a arma dos Jedi

Antes de se tornar um dos símbolos mais reconhecidos da ficção científica, o sabre de luz nasceu de referências que George Lucas encontrou em histórias de cavalaria e filmes de aventura. O cineasta se inspirou tanto nas lendas do Rei Arthur quanto nas produções de espadachins popularizadas por atores como Errol Flynn.

A intenção era associar os Jedi a valores como honra e proteção da paz, características que Lucas considerava incompatíveis com o uso exclusivo de armas de fogo futuristas. Em um primeiro momento, ele pensou em equipar esses guerreiros com espadas tradicionais, mas acabou desenvolvendo a ideia de uma lâmina de energia.

No minidocumentário The Birth of the Lightsaber (O Nascimento do Sabre de Luz), da Lucasfilm, o diretor explicou o raciocínio por trás da escolha. Para ele, "uma espada a laser, em um mundo de armas de raios, seria uma arma defensiva perfeita".

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Essa concepção também aparece no filme de 1977, quando Obi-Wan Kenobi entrega a Luke a arma que pertencera a seu pai. O mestre Jedi descreve o sabre como "uma arma elegante para uma era mais civilizada", diferenciando-o das pistolas a laser utilizadas por outros personagens.

Como o sabre de Darth Vader foi construído

A peça vendida pela Heritage Auctions começou como um acessório de flash fabricado para câmeras britânicas na década de 1950. Para transformá-lo na empunhadura utilizada por Vader, os profissionais responsáveis pelos objetos de cena acrescentaram revestimentos de plástico preto e pequenas lentes retiradas do visor de uma calculadora.

O resultado precisava resistir aos movimentos das coreografias de combate, não apenas parecer convincente diante das câmeras. Por isso, a estrutura recebeu reforços e um sistema de parafusos para prender lâminas de madeira substituíveis, que frequentemente se soltavam durante as gravações.

Em O Império Contra-Ataca, essas hastes receberam inicialmente um revestimento reflexivo, posteriormente substituído por tinta branca. A aparência luminosa da arma só era acrescentada na pós-produção, quando os artistas de efeitos visuais acompanhavam os movimentos das lâminas, quadro a quadro, para criar o brilho vermelho característico de Darth Vader.

Para comprovar a procedência do exemplar leiloado, a Heritage comparou suas características físicas com registros das filmagens. Entre os elementos identificados estavam uma curvatura no anel utilizado para prender o sabre ao cinto, visível em uma fotografia de produção de O Império Contra-Ataca, e um amassado na base da empunhadura, correspondente a uma imagem aproximada exibida em O Retorno de Jedi.

Essas marcas ajudaram a vincular o objeto às cenas originais e a confirmar sua utilização em dois dos confrontos mais importantes da trilogia.