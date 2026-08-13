Jedicon DF traz de volta a Brasília encontro de fãs de Star Wars

*Por Brunna Ramos

Depois de 20 anos longe da capital federal, a Jedicon DF volta a Brasília para reunir fãs de Star Wars em uma programação dedicada à franquia criada por George Lucas. Marcada para 23 de agosto, no campus Asa Sul do Centro Universitário Iesb, a convenção celebra a cultura pop e terá caráter solidário. Segundo a organização, todo o resultado financeiro obtido com o evento será destinado à Coletivação, iniciativa que atua na Ceilândia oferecendo acolhimento e assistência a pessoas vivendo em situação de rua.

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A última edição realizada em Brasília havia ocorrido em 2006. Agora duas décadas depois o evento retorna ao calendário local pelo Conselho Jedi Distrito Federal, grupo fundado em 2001 e conhecido por promover atividades ligadas ao universo da ficção científica e da cultura pop na capital.

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Ao longo do dia, os participantes poderão circular por diferentes espaços temáticos inspirados na saga. A programação inclui concurso de fantasias, quiz sobre a franquia, arena jedi, apresentações artísticas, sorteios, exposições e atividades interativas. Também haverá uma área voltada para expositores e colecionadores, com produtos relacionados ao universo geek.

Entre os destaques estão os painéis com convidados ligados à comunidade de fãs e influenciadores especializados no tema. A expectativa dos organizadores é receber visitantes de diversas regiões do Distrito Federal e também de outros estados, reforçando a presença de Brasília no circuito nacional da convenção.

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Realizada em diferentes cidades brasileiras ao longo dos anos, a JEDICON se consolidou como um dos principais encontros de fãs de Star Wars no país. Mais do que um espaço de entretenimento, o evento busca aproximar diferentes gerações por meio de uma franquia que atravessa décadas e continua atraindo novos admiradores.

O cosplay é uma das marcas registradas da convenção e deve ocupar papel central na programação. A prática que consiste em interpretar personagens por meio de figurinos e performances, tornou-se uma das expressões mais populares da cultura geek e costuma atrair participantes que dedicam meses à produção das fantasias.

Serviço:

JEDICON DF — Convenção Nacional de Fãs de Star Wars

Data: 23 de agosto de 2026

Horário: programação ao longo do dia

Local: Centro Universitário IESB – Campus Asa Sul

Endereço: SGAS 613/614, Lotes 97 e 98, Brasília

Ingressos: disponíveis pela plataforma de vendas do evento



