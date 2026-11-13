Morre a cantora Claudette Soares, aos 91 anos

Na noite desta quinta-feira (12/11), morreu a cantora Claudette Soares aos 91 anos por causas naturais. A cantora morreu em São Paulo. As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

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Nascida no Rio de Janeiro, Claudette Soares é uma das grandes intérpretes do país e dedicou mais de oito décadas à música. Começou a carreira ainda criança em programas de rádio e nos anos 1950, foi apelidada de princesinha do baião por Luiz Gonzaga. Na mesma década, se aproximou da Bossa Nova. Após participar do espetáculo A noite do amor, do sorriso e da flor, a convite de Ronaldo Bôscoli, tornou-se uma das vozes marcantes do movimento.

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Claudette gravou um repertório que inclui compositores fundamentais da música brasileira, como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Nesta sexta-feira (13/11), o disco de inéditas de Claudette Soares foi lançado. O mundo é ruim pra quem não sabe esperar reúne um time de grandes compositores da música brasileira, como Zélia Duncan, Marcos Valle, Arnaldo Antunes, Tim Bernardes, Roberto Menescal, Ronaldo Bastos, Joyce Moreno, Nando Reis, Zé Renato e Leoni. O álbum conta ainda com participações especiais de Maria Gadú, Thalma de Freitas, Joaquim e Guilherme Arantes.