Grammy Latino 2026: veja os vencedores da premiação

É o momento de celebrar a música latina! O Grammy Latino acontece nesta quinta-feira (12/11), em Las Vegas, e reúne celebridades brasileiras e internacionais. Este ano, a cantora Anitta está indicada na principal categoria da premiação, Álbum do Ano, pelo projeto EQUILIBRIVM. Caso vença, esta será o primeiro gramofone da artista.

A cerimônia principal tem início às 22h (horário de Brasília), com transmissão exclusiva pelo Canal BIS e pelo Globoplay. Antes dela, o pré-show pode ser acompanhado a partir das 21h pelo Multishow, pelo Canal BIS e pelo Globoplay.

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A Première, etapa dedicada a premiação das categorias técnicas e especializadas, ocorre no MGM Conference Center Marquee Ballroom, a partir das 17h (horário de Brasília); essa parte do evento pode ser assistida ao vivo pelas plataformas digitais do Grammy.

O Brasil marca presença em diversas categorias da premiação. Além de Anitta, Loulu Gilberto concorre ao premio de Gravação do Ano com a faixa O Amor Nos Encontrou e Zanna foi indicada a Canção do Ano por Nilo. Na categoria Melhor Artista Revelação, a música brasileira é representada por Loulu Gilberto e Zeca Veloso.

Djavan foi indicado à categoria de Melhor Álbum Cantor Compositor, por Improviso, e Jenni Mosello concorre ao prêmio de Compositor do Ano. Já em Melhor Álbum Instrumental, concorrem Yamandú Costa, em Peregrino; Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares e Thiago Big Rabello em NOVA; Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta em Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas.

Djavan foi indicado à categoria de Melhor Álbum Cantor Compositor, por Improviso, e Jenni Mosello concorre ao prêmio de Compositor do Ano. Já em Melhor Álbum Instrumental, concorrem Yamandú Costa, em Peregrino; Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares e Thiago Big Rabello em NOVA; Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta em Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas.

Além disso, nas categorias voltadas às canções e álbuns em língua portuguesa, nomes como Urias, Marina Sena, Emicida e João Gomes, Mestrinho e Jota.pê estão entre os indicados.

Nas categorias principais, Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso e Milo J são os nomes mais fortes na disputa. Rosalía, que é de Barcelona, na Espanha, causou grande polêmica ao ser indicada com o disco Lux, por não ser latino-americana. O Grammy Latino porém, considera canções de idiomas reconhecidos na Ibero-América, que inclui espanhol, português, catalão, guarani, basco, entre outros;

Veja os vencedores do Grammy Latino 2026:

Canção do Ano

Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;

Como se ama? — Jorge Drexler;

Dime — Silvana Estrada;

Femme Fatale — Mon Laferte;

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día — Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting;

Humano — Juanes e Vivir Quintana;

La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;

Mi Gran Amor — Santana, com participação de Becky G;

Nilo — Zanna;

Solifican12 — Milo J.

Gravação do Ano

HA HA — Ca7riel & Paco Amoroso;

¿Cómo se ama? — Jorge Drexler;

Dime — Silvana Estrada;

O Amor Nos Encontrou — Loulu Gilberto;

Coleccionando Heridas — Karol G e Marco Antonio Solís;

Femme Fatale — Mon Laferte;

Desde Que Te Tengo — Carín León;

Niño — Milo J;

La Perla — Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia;

Alma — Elena Rose.





Álbum do Ano

EQUILIBRIVM — Anitta;

Free Spirits — Ca7riel & Paco Amoroso;

Taracá — Jorge Drexler;

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada;

Tropicoqueta — Karol G;

Femme Fatale — Mon Laferte;

Muda — Carín León;

La Vida Era Más Corta — Milo J;

¿Dónde Es El After? — Rawayana;

LUX (complete works) — Rosalía.

Artista Revelação

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

Aria Vega

Zeca Veloso

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Águas de um Mar Azul — Urias;

Memória — Rosalía e Carminho;

No Vento de Nós — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago;

Sua Onda — Marisa Monte;

Viver e Morrer de Amor na América Latina — Johnny Hooker.

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

"Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" - Carminho

"Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

"Até Cansar o Cansaço" - Juliana Linhares

"Molho Lambão" - Psirico

"Amor Perene" - Zaynara

Melhor Álbum de Música Sertaneja

"Fire Arena" - Ana Castela

"Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)" - Simone Mendes

"Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)" - Lauana Prado

"Registro Histórico (Ao Vivo)" - Luan Santana

"Traia Acústico (Ao Vivo)" - Traia Véia

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

"Criolo, Amaro e Dino" - Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago (vencedor)

"Vende-se Lembrança" - Pedro Emílio

"Améfrica" - Bia Ferreira

"Afim" - Zé Ibarra

"Eita" - Lenine

Melhor Álbum de Samba/Pagode

"50 Anos De Carreira" - Leci Brandão

"Jessé - As Canções De Zeca Pagodinho" - Teresa Cristina

"Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)" - Xande De Pilares

"Sentimento" - Ferrugem

"Quinhão" - Mosquito

Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa

"Novo Testamento" - Ajulliacosta

"Frequência Lunar" - Budah

"Caro Vapor II - Qual A Forma De Pagamento?" - Don L

"Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" - Emicida (vencedor)

"Terra Vermelha: Do Interior Pro Interior" - Matuto S.A.

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"Resistência! Ao Vivo no Circo Voador" - Black Pantera

"Let It Burn / Deixa Arder" - Chico Chico

"Rádio Love Nacional" - Detonautas

"Foto Em Grupo" - Foto em Grupo

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"Equilibrivm" - Anitta

"Ludom" - Ludom

"Antes Que A Terra Acabe" - Luedji Luna

"BRava" - Jenni Mosello

"Marinada Vol.01" - Marina Sena

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

"Primeiro (Ao Vivo)" - Ziza Fernandes

"Avenida Do Arrependimento" - Thalles Roberto

"Betel (Ao Vivo)" - Eli Soares

"O Que Atravessa O Peito" - Verboemcarne

"Shuv" - Victin

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

"KMO" - Pablo Alborán

"Instrucciones Para Ser Feliz" - Monsieur Periné

"(Enamorada)" - nic

"Todo Puede Convertirse En Canción" - Debi Nova

"¿Y Ahora Qué +?" - Alejandro Sanz (vencedor)

Melhor Álbum Pop Tradicional

"Amorío" - Esteman, Daniela Spalla

"Puerta Abierta" - Kany García

"Yo Canto 2" - Laura Pausini (vencedor)

"TQ+" - Reik

"Querida Yo" - Yami Safdie

Melhor Canção Pop

"A La Niña Que Fui" - Kany García

"Amarillo" - Joaquina

"(Favorito)" - nic

"La Perla" - Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia

"Melancolía" - Mon Laferte

Melhor Interpretação de Música Eletrônica

"Beto's Horns - Fred Remix" - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again (vencedor)

"Armándola De Pedo" - Kinky

"Circular" - Peces Raros feat. Nick Warren

"Motopirueta" - Soucream & Mazzarri

"III. Ojalá! - Bronquio Remix" - Violeta, Bronquio

Melhor Interpretação Urbana

"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Bizarrap & Daddy Yankee

"La Villa" - Ryan Castro, Kapo & Gangsta

"Se Lo Juro Mor" - Feid

"Dile Luna" - Karol G feat. Eddy Lover

"Gil" - Milo J feat. Trueno (vencedor)

Melhor Interpretação Reggaeton

"Contrabando" - Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

"Choque" - Bad Gyal feat. Chencho Corleone

"Verano Rosa" - Karol G feat. Feid

"Una Aventura" - Ozuna

"Uñas Afiladas" - Sofía Reyes & Luísa Sonza

Melhor Álbum de Música Urbana

"Más Cara" - Bad Gyal

"Omerta" - J Balvin & Ryan Castro

"Borondo (5020 Rcrds Sessions)" - Beéle

"Tropicoqueta" - Karol G

"Do Not Disturb: Late Checkout" - Young Miko

Melhor Canção de Rap/Hip Hop

"Antisistema" - J Noa & Trooko

"El Pana Deiby" - Akapellah

"Gohan y Goku" - Arcángel

"Mono" - Tokischa, Kase.O

"Poder" - Lil Supa, Feid & Tru Comers



Melhor Canção Urbana

"Buenos Términos" - Rauw Alejandro

"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Bizarrap & Daddy Yankee

"Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz

"Reliquia Do 2T" - Vários Artistas

"Yo y Tú" - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

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