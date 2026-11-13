Vitória de Rosalía no Grammy Latino acende debate sobre artistas da região

A vitória da cantora espanhola Rosalía na categoria de Álbum do Ano no Grammy Latino 2026, nesta quinta-feira (12/11) com o disco LUX Complete Works gerou discussões e críticas nas redes sociais principalmente devido à nacionalidade da artista.
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Rosalía nasceu em Sant Cugat del Vallès e foi criada em Sant Esteve Sesrovires, uma pequena cidade na região da Catalunha, na Espanha. Críticos e parte do público argumentaram que Rosalía é europeia, portanto, não deveria estar competindo ou dominando uma premiação voltada especificamente à música latina.
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A discussão sobre sua presença na premiação começou a alguns anos atrás, em 2019, quando ela ganhou o prêmio principal do Grammy Latino pela primeira vez, com o álbum El Mal Querer; pouco depois ela foi premiada pela segunda vez, com o álbum Motomami.
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Com a vitória na noite de ontem, Rosália se torna a mulher com mais vitórias nesta categoria, o que divide ainda mais as opiniões entre quem vê o feito como genialidade artística e quem aponta falta de espaço para talentos genuinamente latino-americanos.
Esse ano, a polêmica ganhou força especial entre os fãs brasileiros com a indicação da cantora Anitta na mesma categoria, com o álbum EQUILIBRIVM. Além disso, a indicação de Rosalía na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa pela faixa Memória, gerou forte reação nas redes sociais, que apontaram que a inclusão de uma artista europeia em um dos poucos espaços de representação do Brasil na premiação tirava espaço de artistas nacionais.
Por outro lado, pelas regras do Grammy Latino, a elegibilidade não se baseia estritamente na nacionalidade dos artistas, mas no idioma da obra, que pelos critérios da Academia, inclui espanhol, portugues e dialetos ibero-americanos. Como o espanhol é uma língua românica/latina, a Academia considera a música elegível.
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