Unindo o melhor do blues e do soul, o Clube do Choro apresenta o projeto Jingle Blues, trazendo o clima natalino mais cedo para a capital. Os artistas Dy MArtins (gaita diatônica), Victor Abre (vocal e guitarra), Mari Coelho (vocal), Eduardo Camargo (bateria) e Marcelo Moura (baixo) tomam conta do palco, a partir das 20h30, hoje. O nome do show faz uma brincadeira com a canção natalina Jingle Bells, criando a energia de fim de ano com a sonoridade de blues e soul. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Clube do Choro.

O repertório do Jingle Blues reúne grandes nomes, como Janis Joplin e Etta James. A vocalista Mari Coelho afirma que a seleção traz músicas marcantes. "Será uma noite recheada de música boa e animação, alegria. Estamos comemorando, para além desse show e dessa formação mais que especial, o meu aniversário", afirma.

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A ideia da energia natalina com o blues surgiu do desejo de misturar músicos da cidade com experiências musicais distintas. "E celebrar uma noite regada a muito blues, soul, enfim, boa música! Então, vocês podem esperar um show intenso e visceral! Uma experiência única conduzida pela elegância e a força do Blues/ soul", comenta Mari Coelho.

O Jingle Blues reúne músicos de diferentes experiências e trajetórias da cena brasiliense, e essa união é um dos pontos altos do projeto. "Esse encontro está sendo enriquecedor e muito interessante. As trocas de experiência entre os músicos se refletem no momento do play do show e nos bastidores também. Brasília merece iniciativas que celebrem a diversidade cultural da cidade. O Jingle Blues é uma delas e, com certeza, também traz à luz do holofote a importância de mais fomentos culturais como esse", destaca a vocalista.

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Jingle Blues

Hoje, a partir das 20h30, no Clube do Choro (Setor de Divulgação Cultural, bloco G).

Ingressos a partir de R$ 35, no site oficial do Clube do Choro.