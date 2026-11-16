Festival cultural valoriza jovens artistas negros no Riacho Fundo I

Artistas do festival Juventude preta em cena se apresentam no IFB do Riacho Fundo I até sexta-feira (19/11) - (crédito: Divulgação)

Com o objetivo de promover jovens talentos do DF, o festival cultural Juventude preta em cena ocupa o IFB do Riacho Fundo I até sexta-feira (19/11). O projeto é idealizado por Juliana Plasmo e combina a celebração do orgulho e pertencimento comunitário com uma competição de prêmios de até R$ 2 mil. Com entrada gratuita, as apresentações reúnem teatro, circo, performance, música, pintura, instalação, entre outras linguagens.

Cada espetáculo poderá ter de 10 a 20 minutos e será avaliado por um júri oficial, formado por uma equipe convidada, e pelo júri popular. A proposta da iniciativa é promover autoestima, representatividade e o desenvolvimento de carreiras para a juventude negra. Além disso, as premiações oferecem o primeiro reconhecimento formal para os competidores.

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Confira a programação do festival:

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Segunda-feira (16/11)

Serva - Serva na voz

Combatentes MC's - Nois por nois

Caê Oliveira - No terreiro da lua

Maralto - Mancha

Ana Afonso - Eu e o trabalho: demissão

Darlan Democrático - Darlan Democrático

Vitor Melo - Comédia

Haynna - Blues da periferia

Combatentes MC's - Hip Hop

EL Hique - Show solo

Kay - Kay

Mano Samir - Rap Nacional

Grupo Maldito Fruto - Atúnwá

Henrique forró da mídia - Henrique forró da mídia

Kenno - 57k





Terça-feira (17/11)

Micaele Laloba - Ancestralidade Marginal

Crizostmo - Ritual Moderno

ACTS - Ainda estamos de pé

Banda Lumma - Banda Lumma - O rock vive

Joz - Joz e violão

Mãe Francys de Oyá - Baiana do axé

Toozito - EP Rev

Nego Edmar - Pop swing forró

MC Jeogrynd - Rap

Komebrait: Fúria do Rap - Fúrias do Rap

Benedita poesia - Renascimento

Mariane - Mapa da desigualdade

Stilo de rua - Stilo de rua em cena





Quarta-feira (18/11)

Hate RCT - Tudo pelos pretos

DJ Akin - DJ Akin

Dentin CDR - Futuro

Rondi Saraiva - Não se permita fraquejar

Rafa Kingzulu - KG Inna Soundsystem

DJ Ellen - Set da DJ Ellen

Prethaís - Marielle

UmPrinncii - Um Prinncii & DJ Damacena

Batalha da Santinha - Vozes da Diáspora

RAS KAKAROTO - EP (afasta todo mal)

Jovenshock - Jovenshock - EP anonimato

Duda Tavares - O preço da nossa liberdade

Pérola Negra - Show drag rainha bate cabelo

Dona Gi - Negritude Dona Gi EP

Suene Karim - Mulher da vida

Código Penal - Classe @





Quinta-feira (19/11)

Além dos artistas selecionados, o festival contará com apresentação do espetáculo "Crianças no Pé do Berimbau" (Capoeira regional, iuna e maculelê), do Centro Cultural e Social Grito de Liberdade Mestre Cobra Divulgação dos premiados / Entrega dos prêmios





Serviço

Juventude preta em cena

De segunda à quinta-feira (16 à 19/11), de 17h a 21h30, no IFB do Riacho Fundo I (Av. Cedro, AE 15, QS 16 - Riacho Fundo). Entrada gratuita mediante doação de alimentos não perecíveis.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco