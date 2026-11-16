Festival cultural valoriza jovens artistas negros no Riacho Fundo I

Com o objetivo de promover jovens talentos do DF, o festival cultural Juventude preta em cena ocupa o IFB do Riacho Fundo I até sexta-feira (19/11). O projeto é idealizado por Juliana Plasmo e combina a celebração do orgulho e pertencimento comunitário com uma competição de prêmios de até R$ 2 mil. Com entrada gratuita, as apresentações reúnem teatro, circo, performance, música, pintura, instalação, entre outras linguagens.
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Cada espetáculo poderá ter de 10 a 20 minutos e será avaliado por um júri oficial, formado por uma equipe convidada, e pelo júri popular. A proposta da iniciativa é promover autoestima, representatividade e o desenvolvimento de carreiras para a juventude negra. Além disso, as premiações oferecem o primeiro reconhecimento formal para os competidores.
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Confira a programação do festival:
Segunda-feira (16/11)
Serva - Serva na voz
Combatentes MC's - Nois por nois
Caê Oliveira - No terreiro da lua
Maralto - Mancha
Ana Afonso - Eu e o trabalho: demissão
Darlan Democrático - Darlan Democrático
Vitor Melo - Comédia
Haynna - Blues da periferia
Combatentes MC's - Hip Hop
EL Hique - Show solo
Kay - Kay
Mano Samir - Rap Nacional
Grupo Maldito Fruto - Atúnwá
Henrique forró da mídia - Henrique forró da mídia
Kenno - 57k
Terça-feira (17/11)
Micaele Laloba - Ancestralidade Marginal
Crizostmo - Ritual Moderno
ACTS - Ainda estamos de pé
Banda Lumma - Banda Lumma - O rock vive
Joz - Joz e violão
Mãe Francys de Oyá - Baiana do axé
Toozito - EP Rev
Nego Edmar - Pop swing forró
MC Jeogrynd - Rap
Komebrait: Fúria do Rap - Fúrias do Rap
Benedita poesia - Renascimento
Mariane - Mapa da desigualdade
Stilo de rua - Stilo de rua em cena
Quarta-feira (18/11)
Hate RCT - Tudo pelos pretos
DJ Akin - DJ Akin
Dentin CDR - Futuro
Rondi Saraiva - Não se permita fraquejar
Rafa Kingzulu - KG Inna Soundsystem
DJ Ellen - Set da DJ Ellen
Prethaís - Marielle
UmPrinncii - Um Prinncii & DJ Damacena
Batalha da Santinha - Vozes da Diáspora
RAS KAKAROTO - EP (afasta todo mal)
Jovenshock - Jovenshock - EP anonimato
Duda Tavares - O preço da nossa liberdade
Pérola Negra - Show drag rainha bate cabelo
Dona Gi - Negritude Dona Gi EP
Suene Karim - Mulher da vida
Código Penal - Classe @
Quinta-feira (19/11)
Além dos artistas selecionados, o festival contará com apresentação do espetáculo "Crianças no Pé do Berimbau" (Capoeira regional, iuna e maculelê), do Centro Cultural e Social Grito de Liberdade Mestre Cobra Divulgação dos premiados / Entrega dos prêmios
Serviço
Juventude preta em cena
De segunda à quinta-feira (16 à 19/11), de 17h a 21h30, no IFB do Riacho Fundo I (Av. Cedro, AE 15, QS 16 - Riacho Fundo). Entrada gratuita mediante doação de alimentos não perecíveis.
*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco