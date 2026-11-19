A morte de Zeni em Quem ama cuida provocou repercussão imediata junto ao público. A ex-detenta interpretada por Rosanna Viegas, que atacou a fisioterapeuta Adriana (Leticia Colin) na cadeia, voltou à trama mais de seis anos depois para se aliar à vilã Pilar (Isabel Teixeira) — e, após muito aprontar e até mesmo trair a aliada, acabou morta no capítulo dessa segunda-feira (16/11). Nas ruas, a reação mudou: "Como é uma bandida, no princípio me demonstravam rancor, mas agora parece que estão mais afetuosos com a Zeni. O público está reclamando para mim que ela morre, que queria me ver mais na tela"", conta a atriz brasiliense, em estado de êxtase.

Rosanna revelou que não sabia que Zeni morreria. "Diferentemente de quando fui chamada para fazer a fase do presídio, que eu comecei a gravar sabendo até aonde ia, dessa vez eu comecei a gravar sem saber que ela iria morrer. E fiquei sabendo poucos dias antes de gravar. Fiquei surpresa também".

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A atriz destaca que Zeni voltou mais "pianinho" nesta segunda fase. "Na cadeia, ela era mais reativa, mais poderosa", destaca, lembrando que a personagem contracenou com Pilar, ouviu uns desaforos, mas deu uma "mata leão" na outra vilã para segurar a onda.

"Reencontrar com a Adriana e segurar um pouco os impulsos porque estava em condicional, menos reativa porque dependia de relação financeira. Teve falas dela que demonstravam que a situação fora do presídio estava muito complicada e, por isso, ela estava ali numa situação meio de pedinte. Senti que ela passou umas humilhações nessa segunda fase, foi uma vilã que recebeu castigo", observa.

Gato branco na cena da morte

Um dos bastidores mais curiosos citados por Rosanna envolve justamente a cena da morte de Zeni, exibida na última segunda. "Colocaram um gato branco na cena da morte, que, segundo a diretora Amora Mautner, tinha uma relação com o divino ali. No meio da gravação, eu tive uma lembrança de um fato impactante e muito forte de um dia que quase morri", frisa a atriz, que morou em Santa Teresa, no Rio, em uma casa de vila cujo teto da sala caiu praticamente em cima dela depois de uma chuva.

"Escapei milagrosamente de algo pior. Quando eu fui pegar algumas coisas minhas, depois de a casa ter sido interditada pela Polícia Civil que me falou que eu 'tinha nascido de novo', um gato branco apareceu na varanda e ficou me olhando um tempo. Foi algo fora do comum. Eu morei cinco anos naquela casa e ele nunca tinha ido ali. E, naquele momento, eu tive uma epifania que era Deus, um anjo, algo assim me dando recado", conta. Rosanna aponta que havia se esquecido desse episódio, mas, na hora da gravação madrugada adentro, tendo que viver aquela morte e contracenar com um gato branco, veio essa lembrança muito forte do que tinha acontecido 10 anos atrás. "Essa sincronicidade foi mágica. Entrei num outro estado de relação vida/morte, ficção/realidade", resume.

O retorno de Zeni, aliás, foi muito desejado pela atriz. "Confesso que eu estava desejando muito porque a repercussão tinha sido muito boa e as pessoas estavam me perguntando se ela ia voltar, e novela é uma obra aberta", sublinha Rosanna, que percebeu o impacto tanto na imprensa — com críticas favoráveis em perfis especializados em TV — quanto nas ruas e no Instagram. "O desejo foi real mesmo. Mas passaram uns 100 capítulos para ser chamada, daí eu já estava um pouco descrente na hora que veio. Então, fiquei extremamente feliz com aquela sensação de que a gente pode manifestar nossos sonhos", comemora.

Projeção nacional

Estar na novela das nove projeta nacionalmente. "As pessoas estão me parando na rua para conversar sobre a novela e estou achando super interessante essa troca", destaca Rosanna, que acredita que Zeni abrirá portas para outras personagens potentes no audiovisual. "Tem gente que está me conhecendo agora, outros estão lembrando de mim... Então que Zeni seja semente de projetos com mais visibilidade, seja na Globo, no streaming ou no cinema, com personagens mais centrais e importantes para as tramas, pois acho que ela mostrou que dou conta do recado", deseja.

Mestra e bacharel em artes cênicas pela Universidade de Brasília (UnB), Rosanna Viegas mantém a paixão visceral pelo ofício que a acompanha desde a formação — agora, com a certeza de que sua passagem como Zeni deixou marca no público e na crítica. A comoção é tamanha que ela vislumbra um retorno sobrenatural para a personagem — já que Quem ama cuida tem Francesa (Nathália Dill), uma personagem que pertence à outra dimensão espiritual. "Seria ótimo ela vir para atazanar a Pilar, em uma vibe meio Alexandre de A viagem ou inspirada em Macbeth, do Shakespeare, onde o fantasma do amigo que ele matou veio assombrando até deixá-lo louco. Eu vou amar, já joguei essa dica para o universo. Quem sabe os autores escutam?", finaliza.



