O peito feminino nunca foi apenas uma parte do corpo. Sagrado e censurado, desejado e rejeitado, símbolo de maternidade, sexualidade, beleza e doença, ele carrega as marcas dos diferentes olhares que a sociedade lançou sobre o corpo da mulher ao longo dos séculos. É essa história coletiva que a atriz Luiza Mariani entrelaça à sua experiência íntima no espetáculo O que meu peito carrega sobre mim, que segue com temporada até 20 de dezembro no Rio de Janeiro.

O ponto de partida do texto é o diagnóstico de um carcinoma na mama, em fevereiro de 2025, e as quatro cirurgias que a atriz atravessou ao longo da vida: uma redução aos 22 anos, próteses de silicone aos 37, a dificuldade de amamentar dois filhos e, por fim, a mastectomia. Cinco peitos diferentes, resume ela, que desde os 19 anos teve o corpo sucessivamente transformado.

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A peça nasceu de uma pergunta que levou Luiza ao teatro: será que toda mulher tem uma história para contar sobre o próprio peito? A urgência veio depois de uma entrevista que deu no programa Sem censura, quando dezenas de mulheres começaram a procurá-la para dividir suas histórias. "Ali entendi que a minha experiência era só a porta de entrada para algo muito maior. Não queria fazer uma peça sobre a doença. Queria fazer uma peça sobre o que o peito feminino carrega e sobre o que nós carregamos nele", afirma ela, que colhe os frutos do trabalho no filme Cyclone, de Flávia Castro, que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Fest Aruanda.

Ao revisitar as diferentes fases de sua relação com o próprio corpo — considerado grande demais, pequeno demais, caído demais ou doente demais —, a atriz diz ter vivido um processo doloroso e libertador ao mesmo tempo. "Quando você está vivendo cada fase, aquilo parece uma escolha individual: eu quis reduzir, eu quis colocar silicone. Olhando em perspectiva, percebi que talvez nenhuma dessas decisões tenha sido só minha. Havia sempre um olhar de fora dizendo o que meu corpo deveria ser", reflete.

Ela conta que tratava o próprio peito como algo separado de mim, quase como um problema a ser resolvido. "Revisitar isso no palco foi como desmontar essa engrenagem peça por peça. E entender que o carcinoma, de um jeito muito estranho, encerrou uma guerra que eu travava havia décadas", lembra.

Sobre o que espera do público, a atriz deseja que mulheres que passaram por experiências semelhantes se sintam menos sozinhas. "Quando recebi o diagnóstico, a primeira pergunta foi: para quem eu ligo? Existe uma solidão muito específica nesse lugar. Ela também espera acolher quem nunca passou por nenhuma questão de saúde, porque todas nós temos alguma história com o próprio peito: a menina que escondia o corpo, a mãe que amamentou com dor, a mulher que se sentiu inadequada", relata. E completa: "Quero que saiam percebendo que atravessar uma doença também é estar mais perto da vida".

Entrevista | Luiza Mariani

A peça nasce de uma experiência profundamente íntima: o diagnóstico de câncer de mama, a mastectomia e as transformações que marcaram sua relação com o próprio corpo ao longo da vida. Em que momento você percebeu que essa história precisava sair do âmbito pessoal e se transformar em teatro?

Quando ela deixou de ser só minha. Depois da mastectomia, em fevereiro de 2025, comecei a olhar para trás e percebi que tinha passado a vida inteira negociando com o meu peito. Fiz uma redução aos 22, coloquei silicone aos 37, amamentei dois filhos com muita dificuldade e, por fim, tive um carcinoma. Quatro cirurgias, cinco peitos diferentes. Mas foi uma pergunta que me levou ao teatro: será que toda mulher tem uma história para contar sobre o próprio peito? A urgência veio depois de uma entrevista que dei no Sem censura. Dezenas de mulheres começaram a me procurar para dividir suas histórias. Ali entendi que a minha experiência era só a porta de entrada para algo muito maior. Não queria fazer uma peça sobre a doença. Queria fazer uma peça sobre o que o peito feminino carrega e sobre o que nós carregamos nele.

Você fala sobre ter passado a vida negociando com o próprio peito, considerado grande demais, pequeno demais, caído demais ou doente demais. Como foi revisitar essas diferentes fases da sua vida e perceber o quanto o olhar sobre o corpo feminino também é construído pelas expectativas da sociedade?

Foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Quando você está vivendo cada fase, aquilo parece uma escolha individual: eu quis reduzir, eu quis colocar silicone. Olhando em perspectiva, percebi que talvez nenhuma dessas decisões tenha sido só minha. Havia sempre um olhar de fora dizendo o que meu corpo deveria ser. Eu tratava o meu peito como algo separado de mim, quase como um problema a ser resolvido. Revisitar isso no palco foi como desmontar essa engrenagem peça por peça. E entender que o carcinoma, de um jeito muito estranho, encerrou uma guerra que eu travava havia décadas.

O espetáculo percorre diferentes momentos históricos e simbólicos, da Deusa Diana de Éfeso às amas de leite do Brasil colonial, passando pela Inquisição e pelo culto ao silicone nos anos 1990. O que mais surpreendeu você nessa investigação sobre os significados atribuídos ao peito feminino ao longo dos séculos?

O quanto ele nunca pertenceu às mulheres. Diana de Éfeso tinha muitos seios e era símbolo de fertilidade e abundância – o oposto da vergonha que eu sentia quando menina. Santa Águeda teve os seios amputados e se tornou padroeira das mulheres com doenças de mama. A Inquisição procurava no peito das mulheres a marca do diabo. No Brasil colonial, as amas de leite escravizadas tinham o próprio peito tomado para alimentar os filhos das famílias brancas. Depois veio a era do silicone, que transformou o peito em produto, e agora o boom do explante. Muda a época, muda o ideal, mas a pergunta é sempre a mesma: quem controla esse peito, quem o nomeia, a quem ele serve? Outra coisa que me surpreendeu foi a própria palavra. A etimologia de "peito" acabou costurando a peça toda. Dela nascem palavras de enfrentamento, proteção e afeto. Até “mãe” vem do peito. O linguista Roman Jakobson explicou por que mama, mãe e mom se repetem em línguas sem parentesco: com a boca ocupada, mamando, o único som que o bebê consegue fazer é “m-m-m”. A palavra mãe nasce, literalmente, do peito na boca.

A maternidade, a sexualidade, os padrões de beleza e o câncer atravessam a narrativa, colocando em questão a identidade feminina para além da aparência física. Como você gostaria que mulheres que passaram por experiências semelhantes se reconhecessem — ou se sentissem acolhidas — ao assistir ao espetáculo?

Gostaria que se sentissem menos sozinhas. Quando recebi o diagnóstico, a primeira pergunta foi: para quem eu ligo? Existe uma solidão muito específica nesse lugar. Também espero que a peça acolha e inspire quem nunca passou por nenhuma questão de saúde, porque todas nós temos alguma história com o próprio peito: a menina que escondia o corpo, a mãe que amamentou com dor, a mulher que se sentiu inadequada. E quero que saiam percebendo que atravessar uma doença também é estar mais perto da vida.

A escolha de Bia Lessa para a direção veio do desejo de ser provocada e conduzida para além das respostas mais óbvias. Como foi o encontro entre a sua experiência autobiográfica e a visão de uma diretora conhecida por propostas cênicas instigantes? O processo de criação mudou a maneira como você enxerga a própria história?

Eu procurei a Bia justamente porque não queria um espetáculo confortável. Quando você escreve sobre a própria vida, corre o risco de ficar presa à emoção, à sua versão dos fatos. A Bia tem um olhar que desloca, que tira as coisas do lugar. Ela me provocou a tratar a minha história como material, e não como confissão. Isso mudou tudo.

O espetáculo estreia no Teatro Poeira e transforma uma experiência de dor e sobrevivência em arte, reflexão e diálogo. Depois de atravessar esse processo, o que mudou na sua relação com o próprio corpo? E que reflexão você espera provocar no público sobre aquilo que cada pessoa carrega — física e simbolicamente — no peito?

Tenho negociado menos com meu peito. Durante a vida inteira, ele esteve a serviço de alguém: do olhar alheio, de um padrão, dos meus filhos. Hoje, finalmente, ou por ora, ele serve só a mim. Minha relação com o corpo ficou mais honesta e menos exigente. Quanto ao público, o título já faz a pergunta nos dois sentidos: o que o meu peito carrega sobre mim, e o que eu carrego no peito. Todo mundo carrega alguma coisa ali: um medo, uma saudade, um desejo, uma tatuagem, uma história que nunca contou. Espero que as pessoas saiam do teatro com vontade de olhar para isso.

Depois de mergulhar em um projeto tão pessoal e transformador, quais são os próximos passos da sua trajetória artística? Você já tem novos projetos no teatro ou em outras áreas que gostaria de tirar do papel?

Agora, o foco é a temporada no Rio e, depois, em São Paulo, e quero que a peça circule pelo país. Paralelamente, sigo produzindo cinema. Estou desenvolvendo com a minha prima, Joana Mariani, a cinebiografia da Marina Lima, Marina – Nem no passado nem no futuro, um projeto que me encanta muito. E sou atriz e produtora de Oceano Tangerina, com direção de José Eduardo Belmonte e roteiro de Gustavo Taretto, em fase de captação. Também estou colhendo os frutos de Cyclone, da Flávia Castro, que me deu o prêmio de melhor atriz no Fest Aruanda. É uma fase de muita criação.

Você também tem uma trajetória ligada à televisão. Existe vontade de retomar ou ampliar esse trabalho, seja em novelas, séries ou outros formatos? Que personagens e desafios profissionais você gostaria de encontrar nesta nova fase da carreira?

Tenho muito carinho pela televisão. Cobras e Lagartos foi uma escola e me aproximou de um público enorme. Gostaria de voltar, sim, sobretudo em séries, que hoje permitem um aprofundamento de personagem muito próximo do cinema. Depois desse processo, me interessam ainda mais personagens femininas complexas, contraditórias. Mulheres reais, com corpo, história e cicatriz.