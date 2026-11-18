A atriz brasileira Fernanda Torres foi cogitada pela revista norte-americana Variety como uma das opções para interpretar a antagonista no próximo filme da franquia James Bond, que será dirigido por Denis Villeneuve. A sugestão foi divulgada nesta terça-feira (17/11) em uma lista com 22 nomes de atores e atrizes cotados para enfrentar o recém escalado protagonista Robert Pattinson nas telonas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na descrição da brasileira, a revista destacou sua atuação como Eunice Paiva no longa Ainda estou aqui, e relembrou a conquista do Globo de Ouro e a indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2024.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O veículo resgatou também uma declaração feita por Fernanda Torres durante participação no podcast Variety Awards Circuit, ocasiões em que a artista expressou em tom de brincadeira que gostaria de integrar a produção. “Adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond. E simplesmente dizer: ‘Ele estará esperando por você na sala ao lado, Sr. Bond’. Só isso. Esse é o meu sonho. Apenas essa frase. É tudo o que eu quero fazer, disse a atriz na entrevista.
Além da representante nacional, a seleção da revista reuniu diversos astros internacionais para o papel de vilão ou da figura conhecida como bond girl na história. Entre os nomes citados pelo veículo estão Pierce Brosnan, Timothée Chalamet, Elizabeth Debicki e Kristen Stewart, que atuou como par romântico de Pattinson na saga Crepúsculo, além de destaques como Tilda Swinton, Jesse Plemons, Brad Pitt, Cillian Murphy, Barry Keoghan e Daniel Kaluuya.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Radicada em Los Angeles, Camilla Araujo dedica álbum a Serginho Meriti
- Diversão e Arte Dougllas Fernanddo se apresenta com Jeffinho em noite de pagode na Grande São Paulo
- Diversão e Arte GTA 6: Jogadores do Miami Heat ganham console temático da Rockstar Games
- Diversão e Arte Cineasta detalha recuperação de tetraplegia em livro lançado nesta quarta (18) no DF
- Diversão e Arte GTA 6 estreia no Metacritic com nota altíssima entre os críticos
- Diversão e Arte 'A gente não tem cara de panaca': como samba-enredo inspirado na Constituinte de 1988 virou último sucesso de Gonzaguinha
- Diversão e Arte 'Sociedade se sente traída por Suzane von Richthofen' porque se vê nela, diz criminóloga Ilana Casoy: 'Ela era uma de nós, branca, hétero, de classe média'
- Diversão e Arte Férias, alistamento militar e 'viagem falsa' à Nova Zelândia: as loucuras que fãs de 'GTA 6' estão fazendo pelo lançamento
- Diversão e Arte Caio Fonseca lança single com videoclipe do primeiro álbum solo
- Diversão e Arte Senado celebra trajetória de Afonso Arinos de Melo Franco com lançamento de ensaios
- Diversão e Arte Com GTA VI liderando, The Game Awards 2026 anuncia os indicados
- Diversão e Arte De Batman a James Bond: as pistas sobre o que esperar do 007 de Robert Pattinson
- Diversão e Arte Os Colombinos apresentam EP que faz da mistura musical sua principal identidade
- Diversão e Arte Black Friday virou território dos influenciadores?
- Diversão e Arte Conheça Wedgetail, o jogo brasileiro que mistura naves e heróis únicos