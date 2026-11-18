A atriz brasileira Fernanda Torres foi cogitada pela revista norte-americana Variety como uma das opções para interpretar a antagonista no próximo filme da franquia James Bond, que será dirigido por Denis Villeneuve. A sugestão foi divulgada nesta terça-feira (17/11) em uma lista com 22 nomes de atores e atrizes cotados para enfrentar o recém escalado protagonista Robert Pattinson nas telonas.

Na descrição da brasileira, a revista destacou sua atuação como Eunice Paiva no longa Ainda estou aqui, e relembrou a conquista do Globo de Ouro e a indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2024.

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O veículo resgatou também uma declaração feita por Fernanda Torres durante participação no podcast Variety Awards Circuit, ocasiões em que a artista expressou em tom de brincadeira que gostaria de integrar a produção. “Adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond. E simplesmente dizer: ‘Ele estará esperando por você na sala ao lado, Sr. Bond’. Só isso. Esse é o meu sonho. Apenas essa frase. É tudo o que eu quero fazer, disse a atriz na entrevista.

Além da representante nacional, a seleção da revista reuniu diversos astros internacionais para o papel de vilão ou da figura conhecida como bond girl na história. Entre os nomes citados pelo veículo estão Pierce Brosnan, Timothée Chalamet, Elizabeth Debicki e Kristen Stewart, que atuou como par romântico de Pattinson na saga Crepúsculo, além de destaques como Tilda Swinton, Jesse Plemons, Brad Pitt, Cillian Murphy, Barry Keoghan e Daniel Kaluuya.