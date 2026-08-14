Deborah Secco expõe abuso de ex: 'Fui trancada para não comer' - (crédito: Reprodução: Jornal O Globo/Youtube)

Deborah Secco, de 46 anos, revelou ter vivido situações de violência física e psicológica em relacionamentos anteriores.

Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", disponível no YouTube do GLOBO e no Spotify, a atriz contou que chegou a ser mantida trancada em um quarto por um ex-namorado que tentava controlar seu peso.

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O episódio veio à tona quando Deborah foi questionada sobre experiências em relações tóxicas.

Sem hesitar, ela confirmou que já esteve em relacionamentos abusivos e descreveu um período marcado por manipulação, controle e agressões.

"Com certeza. Relacionamentos tóxicos, abusivos, aquela looping de aprisionamento, de a pessoa te manipular a ponto de se sentir dependente dela. Coisas muito graves, agressões físicas, verbais...

Já fui trancada para não poder comer. [A pesso dizia]: 'Não vai comer isso se não vai ficar gorda'. Achava que era tão ruim que precisava daquilo, que seria minha salvação. Uma carência do cara que não esteve quando devia estar", declarou a atriz.

Deborah afirmou ainda que, durante anos, acabou aceitando situações que hoje não toleraria mais para conseguir se sentir querida e ter pessoas ao seu lado.

Ela descreveu esse comportamento como consequência de um padrão que conheceu desde cedo e que acabou reproduzindo em seus relacionamentos.

"Fiquei buscando uma vida inteira por isso (por um pai), essa figura, masculina, que não escolheu por mim. Quando era criança, busquei essa aprovação, essa aceitação. E faria o que fosse preciso para tê-lo.

E fiz durante anos coisas que jamais faria novamente para ser aceita e ter pessoas. Porque esse foi o padrão que me foi apresentado lá atrás. Fui traída, machucada, enganada", revelou.



