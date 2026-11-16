Robert Pattinson é anunciado como o próximo 007 nos cinemas

Robert Pattinson é anunciado como o novo James Bond - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A franquia James Bond terá Robert Pattinson como protagonista em sua próxima produção. O ator britânico, que ganhou projeção mundial como Edward Cullen na saga Crepúsculo e interpretou o herói da DC em Batman (2022), foi escolhido para dar vida ao agente secreto 007. A informação foi publicada pela revista Variety nesta segunda-feira (16/11).

A escalação acontece em um momento de transformação para a série. Pela primeira vez em décadas, a produção estará sob uma nova estrutura de comando, depois que Michael G. Wilson e Barbara Broccoli transferiram o controle criativo da franquia para a Amazon MGM Studios. O negócio foi avaliado em US$ 20 milhões, segundo a publicação.

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Pattinson ocupará o lugar de Daniel Craig, que encerrou sua trajetória como James Bond em 2021, com 007: Sem Tempo para Morrer. O ator interpretou o espião em cinco filmes, desde Cassino Royale (2006), e permaneceu associado ao personagem por 15 anos.

A próxima produção também terá uma mudança importante atrás das câmeras. Denis Villeneuve será o diretor do longa. O cineasta acumula trabalhos como A Chegada (2016), Blade Runner 2049 (2017) e a adaptação de Duna para o cinema.

Uma disputa que movimentou Hollywood

Antes da confirmação de Pattinson, diferentes atores foram apontados como possíveis sucessores de Craig. Entre os nomes que circularam nos bastidores estavam Callum Turner, conhecido por Mestres do Ar, Jack Lowden, de Slow Horses, e Jacob Elordi, da série Euphoria.

A lista de especulados também incluiu Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Josh O’Connor e Harris Dickinson, além de Harry Styles. Turner chegou a ser considerado um dos principais candidatos à vaga.

A disputa ganhou novos contornos quando veio à tona que Pattinson e Hoult haviam realizado testes para interpretar o agente. Os dois já tinham concorrido pelo papel de Batman antes de Pattinson ser escolhido para viver o herói em 2022.

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