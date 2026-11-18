Evento no Hospital Sarah conta com o lançamento do livro No Passo da Cobra e exibição do documentário - (crédito: Divulgação)

O cineasta Estêvão Ciavatta Pantoja volta a Brasília nesta quarta-feira (18/11) para apresentar o livro No Passo da Cobra, em que conta como enfrentou o processo de recuperação após um acidente que o deixou tetraplégico. O lançamento será no Teatro Sarah, dentro do Hospital Sarah, e terá também a exibição do documentário homônimo, dirigido por ele.

A programação começa às 15h30, com a sessão do filme. A partir das 17h30, o cineasta participa de uma sessão de autógrafos. O encontro será realizado na instituição onde Estêvão passou parte do processo de reabilitação após o acidente, ocorrido em novembro de 2008.

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Na ocasião, ele andava a cavalo no sítio, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, quando o animal se assustou e o derrubou. A queda provocou uma lesão na medula entre a terceira e a quarta vértebras, deixando-o paralisado. A recuperação envolveu cirurgias, fisioterapia e o desafio de reaprender a viver com as limitações impostas pelo acidente.

No livro, publicado pela Editora Record, e no documentário, Estêvão revisita essa trajetória, marcada por dificuldades e pela busca de reconexão com o próprio corpo. A história também aborda o papel da família, dos amigos e dos profissionais de saúde que o acompanharam durante o tratamento.

Com 85 minutos de duração, o filme já passou pelo Festival do Rio e pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A produção também chega ao catálogo da plataforma de streaming Aquarius em novembro.

A obra parte da experiência pessoal do cineasta para discutir como lidar com o sofrimento e encontrar novas possibilidades de vida. A escolha do título faz referência ao ritmo mais lento que Estêvão precisou aprender a respeitar durante a recuperação.

Sobre o autor

Estêvão Ciavatta Pantoja é inquieto e intenso por natureza. Autor de teatro, compositor de sambas enredo, roteirista, produtor e diretor de cinema e TV, sua trajetória é marcada também por um ativismo artístico pela Mãe Natureza, algo que vem de sua infância na zona rural de Sertãozinho (SP) e no subúrbio da Ilha do Governador (RJ). Entre seus principais prêmios estão: Leão de Ouro em Cannes (FR), One World Media Award (UK), Telly Awards (EUA) e APCA (BR).

Serviço:

Evento: lançamento do livro No Passo da Cobra e exibição do documentário

Quando: quarta-feira (18/11), às 15h30 (filme) e às 17h30 (sessão de autógrafos)

Onde: Teatro Sarah, no Hospital Sarah, SMHS, Quadra 301, Conjunto A, Asa Sul, Brasília.