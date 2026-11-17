Premiação indicou os maiores do mundo dos games de 2026. - (crédito: Divulgação/The Game Awards)

O The Game Awards 2026 anunciou nesta terça-feira (17/11) os indicados a Melhor Jogo do Ano. Em um ano com muitos títulos fortes, os melhores de 2026 brigam pela premiação e esse ano já tem um forte favorito com Grand Theft Auto VI. O título da Rockstar Games sai à frente nas indicações, aparecendo em 8 categorias. Logo atrás estão empatados Resident Evil Requiem e Control Resonant, com 6 indicações cada. Veja todos os concorrentes:





Jogo do Ano

Grand Theft Auto VI;

Resident Evil Requiem;

The Legend of Zelda: Ocarina of Time;

Phantom Blade Zero;

007 First Light;

Control Resonant

Melhor Direção de Jogo

Control Resonant;

Grand Theft Auto VI;

Phantom Blade Zero;

Pragmata;

Resident Evil Requiem

Melhor Narrativa

007 First Light;

Control Resonant;

Grand Theft Auto VI;

Resident Evil Requiem;

The Blood of Dawnwalker

Melhor Direção de Arte

Control Resonant;

Grand Theft Auto VI;

MOUSE: P.I. for Hire;

Phantom Blade Zero;

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Melhor Trilha Sonora e Música

Ace Combat 8 Wings of Theve;

Mixtape;

Grand Theft Auto VI;

Phantom Blade Zero;

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Melhor Design de Áudio

Ace Combat 8 Wings of Theve;

Control Resonant;

Grand Theft Auto VI;

Resident Evil Requiem;

Star Wars Galactic Racer

Melhor Performance

Angela Santa’albano (Resident Evil Requiem);



Manni L. Perez como Lucia Caminos (Grand Theft Auto VI);

Rahul Kohli (Saros);

Patrick Gibson como James Bond (007 First Light);

Liam McIntyre como Wolverine (Marvel's Wolverine)

Jogos com Impacto

Big Walk;

Cairn;

Forever Ago;

Life is Strange: Reunion;

Lily’s World XD;

Mixtape

Melhor Jogo Contínuo

Arc Raiders;

Final Fantasy XIV Online;

Fortnite;

No Man’s Sky;

The Witcher 3: Wild Hunt

Melhor Jogo Independente

Denshattack!;

Mewgenics;

Mina The Hollower;

Cairn;

Big Walk





Melhor Jogo de Estreia Independente

Dressmaker;

Esoteric EBB;

Orbitals;

Replaced;

Silver Pines

Melhor Jogo Mobile

Arknights Endfield;

Monster Hunter Outlanders;

Neverness to Everness;

Pokémon Champions;

Where Winds Meet

Melhor Jogo de Realidade Virtual/Aumentada

Forefront;

Into the Radius 2;

Little Nightmares VR Altered Echoes;

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City;

Thief VR Legacy of Shadow



Melhor Jogo de Ação

Ace Combats 8 Wings of Theve;

Gears of War E-Day;

Onimusha Way of the Sword;

Phantom Blade Zero;

Saros;



Melhor Jogo de Ação/Aventura

007 First Light;

Control Resonant;

Grand Theft Auto VI;

Resident Evil Requiem;

The Legend of Zelda: Ocarina of Time;

Melhor RPG

Final Fantasy: Resonance;

Fire Emblem: Fortunes Weave;

Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection;

The Blood of Dawnwalker;

Trails in the Sky 2nd Chapter

Melhor Jogo de Luta

2XKO;

Avatar Legends The Fighting Game;

Invincible VS;

Marvel Tokon Fighting Souls;



My Hero Academia All’s Justice

Melhor Jogo em Família

Big Walk;

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight;

Nintendo Switch Sports Resort;

Pokémon Pokopia;

Yoshi and the Mysterious Book

Melhor Jogo de Estratégia/Simulação

Mewgenics;

Planet Zoo 2;

Pokémon Pokopia;

Slay the Spire II;

Star Wars: Zero Company

Melhor Jogo de Esportes/Corrida

EA Sports FC 27;

Forza Horizon 6;

Nintendo Switch Sports Resort;

Screamer;

Star Wars Galactic Racer

Melhor Jogo Multiplayer

Big Walk;

Call of Duty: Modern Warfare 4;

Gears of War: E-Day;

Meccha Chameleon;

Orbitals

Inovação em Acessibilidade

Assassin's Creed Black Flag Resynced;

Gears of War: E-Day;

Forza Horizon 6;

Marvel’s Wolverine;

Rhythm Heaven Groove

Melhor Adaptação

Cyberpunk: Mercenários 2;

Fallout 2° Temporada;

Mortal Kombat 2;

Resident Evil;

Super Mario Galaxy: O Filme

Jogo Mais Antecipado

Fable;

Final Fantasy VII: Revelation;

God of War: Laufey;

Resident Evil: Veronica;

The Witcher IV

Suporte de Comunidade

Crimson Desert;

Helldivers 2;

No Man’s Sky;

Witcher 3: The Wild Hunt;

Warframe

Melhor Criação de Usuário

A Dream of Silence: Revamped - Baldur’s Gate 3;

Create Aeronautics - Minecraft;

NoPixel V - GTA Online;

Star Wars: Droid Tycoon - Fortnite;

TTK Testing - Roblox

Criador de Conteúdo do Ano

CDawg;

Cellbit;

IShowSpeed;

LILsimsie;

Ohnepixel;

Melhor Jogo de E-sports

Counter Strike 2;

Dota 2;

League of Legends;

Mobile Legends Bang Bang;

Valorant

Melhor Jogador de E-sports

Chovy - Gen G;

Donk - Team Spirit;

Erde - LOUD;

Yatoro - Team Spirit;

Zywoo - Team Vitality;

Melhor Time de E-sports

Gen G - League of Legends;

LOUD - Valorant;

Team Falcons - Counter Strike 2;

Team Falcons - Rocket League;

Team Spirit - Dota 2;

Team Vitaly - Counter Strike 2

O Correio analisou alguns dos indicados e dá um norte das virtudes e falhas de cada título, confira as análises completas:

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A premiação do The Game Awards 2026 acontece em 10 de dezembro e vai contar com transmissão inédita no Disney Plus e no canal oficial da premiação.