O The Game Awards 2026 anunciou nesta terça-feira (17/11) os indicados a Melhor Jogo do Ano. Em um ano com muitos títulos fortes, os melhores de 2026 brigam pela premiação e esse ano já tem um forte favorito com Grand Theft Auto VI. O título da Rockstar Games sai à frente nas indicações, aparecendo em 8 categorias. Logo atrás estão empatados Resident Evil Requiem e Control Resonant, com 6 indicações cada. Veja todos os concorrentes:
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Jogo do Ano
- Grand Theft Auto VI;
- Resident Evil Requiem;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
- Phantom Blade Zero;
- 007 First Light;
- Control Resonant
Melhor Direção de Jogo
- Control Resonant;
- Grand Theft Auto VI;
- Phantom Blade Zero;
- Pragmata;
- Resident Evil Requiem
Melhor Narrativa
- 007 First Light;
- Control Resonant;
- Grand Theft Auto VI;
- Resident Evil Requiem;
- The Blood of Dawnwalker
Melhor Direção de Arte
- Control Resonant;
- Grand Theft Auto VI;
- MOUSE: P.I. for Hire;
- Phantom Blade Zero;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Melhor Trilha Sonora e Música
- Ace Combat 8 Wings of Theve;
- Mixtape;
- Grand Theft Auto VI;
- Phantom Blade Zero;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Melhor Design de Áudio
- Ace Combat 8 Wings of Theve;
- Control Resonant;
- Grand Theft Auto VI;
- Resident Evil Requiem;
- Star Wars Galactic Racer
Melhor Performance
- Angela Santa’albano (Resident Evil Requiem);
- Manni L. Perez como Lucia Caminos (Grand Theft Auto VI);
- Rahul Kohli (Saros);
- Patrick Gibson como James Bond (007 First Light);
- Liam McIntyre como Wolverine (Marvel's Wolverine)
Jogos com Impacto
- Big Walk;
- Cairn;
- Forever Ago;
- Life is Strange: Reunion;
- Lily’s World XD;
- Mixtape
Melhor Jogo Contínuo
- Arc Raiders;
- Final Fantasy XIV Online;
- Fortnite;
- No Man’s Sky;
- The Witcher 3: Wild Hunt
Melhor Jogo Independente
- Denshattack!;
- Mewgenics;
- Mina The Hollower;
- Cairn;
- Big Walk
Melhor Jogo de Estreia Independente
- Dressmaker;
- Esoteric EBB;
- Orbitals;
- Replaced;
- Silver Pines
Melhor Jogo Mobile
- Arknights Endfield;
- Monster Hunter Outlanders;
- Neverness to Everness;
- Pokémon Champions;
- Where Winds Meet
Melhor Jogo de Realidade Virtual/Aumentada
- Forefront;
- Into the Radius 2;
- Little Nightmares VR Altered Echoes;
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City;
- Thief VR Legacy of Shadow
Melhor Jogo de Ação
- Ace Combats 8 Wings of Theve;
- Gears of War E-Day;
- Onimusha Way of the Sword;
- Phantom Blade Zero;
- Saros;
Melhor Jogo de Ação/Aventura
- 007 First Light;
- Control Resonant;
- Grand Theft Auto VI;
- Resident Evil Requiem;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
Melhor RPG
- Final Fantasy: Resonance;
- Fire Emblem: Fortunes Weave;
- Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection;
- The Blood of Dawnwalker;
- Trails in the Sky 2nd Chapter
Melhor Jogo de Luta
- 2XKO;
- Avatar Legends The Fighting Game;
- Invincible VS;
- Marvel Tokon Fighting Souls;
My Hero Academia All’s Justice
Melhor Jogo em Família
- Big Walk;
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight;
- Nintendo Switch Sports Resort;
- Pokémon Pokopia;
- Yoshi and the Mysterious Book
Melhor Jogo de Estratégia/Simulação
- Mewgenics;
- Planet Zoo 2;
- Pokémon Pokopia;
- Slay the Spire II;
- Star Wars: Zero Company
Melhor Jogo de Esportes/Corrida
- EA Sports FC 27;
- Forza Horizon 6;
- Nintendo Switch Sports Resort;
- Screamer;
- Star Wars Galactic Racer
Melhor Jogo Multiplayer
- Big Walk;
- Call of Duty: Modern Warfare 4;
- Gears of War: E-Day;
- Meccha Chameleon;
- Orbitals
Inovação em Acessibilidade
- Assassin's Creed Black Flag Resynced;
- Gears of War: E-Day;
- Forza Horizon 6;
- Marvel’s Wolverine;
- Rhythm Heaven Groove
Melhor Adaptação
- Cyberpunk: Mercenários 2;
- Fallout 2° Temporada;
- Mortal Kombat 2;
- Resident Evil;
- Super Mario Galaxy: O Filme
Jogo Mais Antecipado
- Fable;
- Final Fantasy VII: Revelation;
- God of War: Laufey;
- Resident Evil: Veronica;
- The Witcher IV
Suporte de Comunidade
- Crimson Desert;
- Helldivers 2;
- No Man’s Sky;
- Witcher 3: The Wild Hunt;
- Warframe
Melhor Criação de Usuário
- A Dream of Silence: Revamped - Baldur’s Gate 3;
- Create Aeronautics - Minecraft;
- NoPixel V - GTA Online;
- Star Wars: Droid Tycoon - Fortnite;
- TTK Testing - Roblox
Criador de Conteúdo do Ano
- CDawg;
- Cellbit;
- IShowSpeed;
- LILsimsie;
- Ohnepixel;
Melhor Jogo de E-sports
- Counter Strike 2;
- Dota 2;
- League of Legends;
- Mobile Legends Bang Bang;
- Valorant
Melhor Jogador de E-sports
- Chovy - Gen G;
- Donk - Team Spirit;
- Erde - LOUD;
- Yatoro - Team Spirit;
- Zywoo - Team Vitality;
Melhor Time de E-sports
- Gen G - League of Legends;
- LOUD - Valorant;
- Team Falcons - Counter Strike 2;
- Team Falcons - Rocket League;
- Team Spirit - Dota 2;
- Team Vitaly - Counter Strike 2
O Correio analisou alguns dos indicados e dá um norte das virtudes e falhas de cada título, confira as análises completas:
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Resident Evil Requiem: O equilíbrio que a Capcom sempre buscou
- Remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time impressiona e sinaliza bom futuro para Zelda
- Phantom Blade Zero encontra grandeza no fio da espada
- 007 First Light coloca jogador para encarnar agente mais famoso do cinema
- Control Resonant aposta na liberdade de combate e no surrealismo científico
- Pokémon Pokópia traz um olhar sensível sobre o mundo dos monstrinhos
- Crimson Desert é uma fantasia ambiciosa, mas imperfeita
- Pragmata revela mistérios e combates intensos no lado oculto da Lua
- Em The Blood of Dawnwalker cada hora pode custar uma vida
- Onimusha: Way of the Sword revitaliza franquia com jogabilidade cheia de opções
A premiação do The Game Awards 2026 acontece em 10 de dezembro e vai contar com transmissão inédita no Disney Plus e no canal oficial da premiação.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Black Friday virou território dos influenciadores?
- Diversão e Arte Conheça Wedgetail, o jogo brasileiro que mistura naves e heróis únicos
- Diversão e Arte Livro premiado de Tony Bellotto, 'Vento em Setembro', vai virar filme; conheça detalhes
- Diversão e Arte 007 pontos-chave sobre a saga James Bond
- Diversão e Arte Gilberto Gil vai receber o título de 'Doutor Honoris Causa' da USP
- Diversão e Arte Deborah Secco divulga teaser de 'Bruna Surfistinha 2'
Khalil SantosRepórter Júnior
Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e