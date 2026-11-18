Bezos declarou que a Amazon foi decisiva na escolha de Pattinson para encarnar o lendário espião - (crédito: wikimedia commons/creative commons/Daniel Oberhaus)

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, afirmou, na terça-feira (17/11), que esteve "bastante envolvido" na escalação de Robert Pattinson como o próximo James Bond no 26º filme de 007, que terá direção de Denis Villeneuve. Segundo informações da Reuters, a declaração ocorreu na conferência Silicon Valley & The World, organizada pelo Semafor.

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A relação entre a Amazon e 007 veio a público em 2022, quando a multinacional de e-commerce finalizou a compra da MGM, estúdio-mãe da franquia de James Bond. Em fevereiro de 2025, as ligações se estreitaram ainda mais: a companhia assumiu o controle dos direitos criativos sobre o filme, que pertencia à família Broccoli desde 1962.

Como declarou Bezos, a Amazon foi decisiva na escolha de Pattinson, conhecido por seus papéis em Crepúsculo e Batman, para encarnar o lendário espião. A empresa teria reduzido a lista de candidatos e realizado os testes de câmera com cinco atores - onde cada um interpretou três cenas com figurinos completos e em cenários de filmagem -, informou a Reuters.

"Nos reunimos na sexta-feira para passar algumas horas assistindo a todos os testes de câmera e analisando tudo", disse o empresário na conferência. Pattinson, de 40 anos, venceu uma disputa que contava com Nicholas Hoult (Superman), Josh OConnor (Rivais), Callum Turner (Só Por Uma Noite) e Jack Lowden (Slow Horses).

Bezos também revelou que, inicialmente, a escalação de Pattinson como James Bond lhe causava certo receio devido ao seu já consolidado alcance em Hollywood: "Pensamos que talvez devêssemos escolher alguém um pouco menos conhecido". Nos testes de câmera, entretanto, ficou evidente que o ator seria o próximo James Bond, contou o presidente da Amazon.

Robert Pattinson sucederá Daniel Craig como o protagonista da mais famosa franquia de espionagem. Experiente em sucessos de bilheteria, o ator já esteve em dois deles só neste ano: A Odisseia, de Christopher Nolan, que acaba de chegar ao streaming com 90 minutos de bastidores, e O Drama, de Kristoffer Borgli.