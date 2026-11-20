*Em colaboração com Átila Júnior

A música brasileira tem raízes profundamente ligadas à cultura negra. Do samba ao funk, passando pelo rap, jazz, soul e R&B, a influência afro-brasileira atravessa gerações e permanece presente nas transformações da produção musical do país. Em meio à diversidade de ritmos e estilos, uma nova geração de artistas tem encontrado formas de revisitar essas tradições e construir linguagens próprias.

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Neste Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Correio Braziliense reúne novos nomes da música brasileira que merecem entrar no radar do público. São cantores, compositores e produtores de diferentes regiões do país, com trabalhos que transitam entre o hip-hop, o pop, o afrobeat, o pagode e até o calypso paraense.

Entre artistas em início de trajetória e outros já reconhecidos por premiações como o Grammy Latino, a seleção apresenta produções que abordam ancestralidade, relações afetivas, identidade, liberdade e experiências cotidianas. Conheça os artistas e algumas músicas para começar a explorar seus repertórios.

Afreekassia

Natural de Santos, no litoral paulista, Afreekassia iniciou a trajetória musical aos 18 anos, quando começou a trabalhar como DJ. Na época, seus sets eram dedicados principalmente às produções de mulheres negras, dando espaço a artistas que influenciariam sua própria identidade musical. Posteriormente, passou a desenvolver uma carreira como cantora e rapper, combinando elementos de hip-hop, R&B e afrobeat.

Em suas composições, Afreekassia explora questões relacionadas à autoestima, às relações afetivas e à construção da identidade. Essas temáticas ganharam destaque no EP 50% Cacau, dividido em dois volumes, lançados em 2025 e 2026. O projeto acompanha um processo de transformação pessoal, marcado pela reflexão sobre experiências emocionais e pela busca de autoconhecimento.

O primeiro volume apresenta uma dimensão mais íntima da artista, enquanto o segundo dá continuidade ao processo de reconstrução pessoal. Ao reunir diferentes sonoridades da música negra contemporânea, a cantora procura transformar experiências individuais em composições sobre vulnerabilidade e fortalecimento.

Músicas para conhecer: No meu fone, Verdades amargas (com MC Luanna), e 100% pura.

A cantora Afreekassia (foto: Divulgação)

Celo Dut

Nascido e criado na Cidade Baixa, em Salvador, Celo Dut teve contato com a música ainda na infância. Filho de músicos, subiu ao palco pela primeira vez aos nove anos, acompanhado do pai e dos irmãos. A vivência familiar e as referências culturais da capital baiana se tornaram elementos importantes de sua formação artística.

Em setembro de 2026, o rapper lançou Rei das ruas, seu primeiro álbum solo. Dividido em três atos, o trabalho acompanha a trajetória de um personagem inspirado nas experiências do próprio artista. Ao longo das 13 faixas, são abordados temas como sobrevivência, identidade, amadurecimento, ancestralidade e pertencimento.

O disco reúne participações de nomes como BK, Liniker, Baco Exu do Blues e Teto. Em Frágil, parceria com BK, Celo Dut aborda as marcas deixadas pelos estigmas associados à infância negra. Já em Katito, o músico incorpora um canto tradicional do candomblé de Angola, relacionado às práticas religiosas presentes em sua história familiar.

A combinação de rap, MPB e ritmos afro-brasileiros marca o projeto, que também foi apresentado no palco do Rock in Rio de 2026.

Músicas para conhecer: Frágil (com BK), Quando você dança e It's fine (Luz) (com Liniker).

Cantor Celo Dut (foto: Divulgação)

Hodari

Nascido em Brasília e criado na Asa Sul, Hodari desenvolveu sua identidade musical em contato com diferentes estilos, incluindo a cena emocore da capital federal. Hoje, suas composições transitam entre R&B, rap, funk, soul, samba e MPB, em uma combinação que aproxima referências brasileiras e internacionais.

O cantor lançou seu primeiro álbum, Hodari, em 2022. O trabalho rendeu uma indicação ao Grammy Latino de 2023, na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, ampliando a projeção de sua carreira.

Em 2025, o artista apresentou o segundo disco de estúdio, Iradoh!, acompanhado de um curta-metragem homônimo. Dividida em três atos, a produção audiovisual acompanha a história de três irmãos que seguem caminhos diferentes, utilizando elementos do realismo fantástico para explorar relações familiares, escolhas e conflitos.

O curta, produzido em parceria com a KondZilla e outras produtoras, recebeu uma indicação ao Grammy Latino de 2025, na categoria Melhor Vídeo Musical Versão Longa. Com isso, Hodari ampliou sua atuação para além da música, aproximando seu trabalho da linguagem cinematográfica.

Músicas para conhecer: Sol rayo (com Luccas Carlos), Codinome exagerado (com Urias), e CamaLeão.

O cantor Hodari (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Margaridas

As irmãs Sabrina e Maria Paula, nascidas em Taguatinga, no Distrito Federal, cresceram em uma família de artistas. A convivência com a música desde a infância influenciou a formação da dupla Margaridas, que começou suas atividades em 2018 e recebeu esse nome em homenagem à mãe, Margarida.

O repertório mistura pop, hip-hop, R&B, MPB e afrobeat, reunindo referências que atravessam diferentes vertentes da música brasileira e internacional. Nas composições, as irmãs exploram temas como feminilidade, liberdade, autoestima e relacionamentos afetivos.

A parceria também é marcada pelas particularidades artísticas de cada integrante. A combinação das duas vozes e das diferentes influências musicais contribui para a construção de uma identidade própria, que transita entre canções românticas e produções mais dançantes.

Representantes da cena independente do Distrito Federal, as Margaridas integram uma geração de artistas que procura ampliar a presença da música autoral produzida fora dos principais centros da indústria fonográfica.

Músicas para conhecer: Dengo, Bad girl e Viúva negra (com Isa Marques).

As irmãs Sabrina e Maria Paula da dupla Margaridas (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Maui

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Maui atua como cantor, MC, compositor e produtor musical. Sua produção combina influências de R&B, funk, pagode, afrobeat e drill, gêneros que ajudam a construir uma sonoridade marcada pela diversidade de referências.

Em outubro de 2026, o artista lançou R&Belo, projeto dedicado a reinterpretar músicas do cantor Belo a partir de uma estética inspirada no R&B das décadas de 1990 e 2000. O trabalho aproxima duas tradições musicais que compartilham características como o destaque dado às interpretações vocais e às canções românticas.

Ao revisitar o repertório do pagodeiro, Maui incorpora elementos de trap soul e produção contemporânea, preservando a dimensão afetiva das composições. O projeto conta com participações de artistas como Melly, Afreekassia e KBrum.

A proposta evidencia uma das características centrais de seu trabalho: a aproximação entre diferentes gêneros da música negra, explorando as possibilidades de diálogo entre o pagode brasileiro e o R&B.

Músicas para conhecer: Comemorar?, Te ganhar (com Tshawty), e Agenda (com Melly).

O cantor Maui (foto: Divulgação)

Ryan Fidelis

Cantor, compositor e produtor musical de Florianópolis, Ryan Fidelis é um dos nomes da nova geração do R&B brasileiro. Em 2025, aos 21 anos, recebeu o prêmio de Produtor do Ano no Prêmio R&B Brasil, reconhecimento por seu trabalho na produção musical.

Depois de desenvolver projetos de forma independente, o artista lançou, em maio de 2026, o álbum Tons de marrom. O disco marcou sua primeira experiência de gravação em um estúdio profissional, em colaboração com outros músicos e produtores, ampliando as possibilidades de sua produção sonora.

Com 12 faixas, o projeto desenvolve uma narrativa sobre o amor negro, explorando diferentes momentos de uma relação afetiva. As composições abordam experiências de aproximação, intimidade e transformação emocional, com uma sonoridade que combina R&B, soul e influências da música brasileira.

O trabalho também conta com participações de artistas como YOÙN, Maui e Nina, aproximando músicos que integram a cena contemporânea do gênero no país.

Músicas para conhecer: Corpo suado (com Nina), Rosa maria e Seu mundo.

Cantor Ryan Fidelis (foto: Reprodução / Instagram)

Vita Pereira

Nascida em Minas Gerais e criada em Barueri, na Grande São Paulo, Vita Pereira é cantora, atriz e diretora. A artista ganhou projeção nacional como integrante da dupla Irmãs de Pau, formada em 2020 ao lado de Isma Almeida, projeto conhecido pela experimentação musical e pela abordagem de questões relacionadas a identidade, sexualidade e liberdade.

Em abril de 2026, Vita iniciou uma nova etapa da carreira com o lançamento de seu primeiro álbum solo, Vita's House. Com 17 faixas, o disco reúne elementos de funk, house e dancehall, aproximando a música eletrônica das sonoridades urbanas brasileiras.

O conceito do trabalho parte da relação entre corpo e casa. Ao longo do álbum, a artista explora a ideia de que o corpo pode ser compreendido como um espaço de memória, identidade e pertencimento, marcado tanto por experiências individuais quanto por relações sociais.

O projeto conta com participações de nomes como Linn da Quebrada, Urias, BADSISTA e Candy Mel. A combinação de diferentes produtores e intérpretes reforça o caráter coletivo do disco, que aproxima a música de pista de reflexões sobre expressão artística e autonomia.

Músicas para conhecer: 20K, Vita's house e Ainda há Vera Verão (com Linn da Quebrada).

Cantora Vita Pereira (foto: Reprodução / Redes Sociais)

YOÙN

Amigos desde a época da escola em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Shuna e Gian Pedro começaram a se apresentar juntos em 2017, nos trens da linha Japeri, que conecta municípios da região à capital fluminense.

As apresentações no transporte público foram importantes para a formação da dupla YOÙN, que encontrou na mistura de diferentes estilos uma maneira de desenvolver seu repertório. Com Shuna no violão e Gian Pedro no violino, o grupo combina influências de R&B, jazz e soul, incorporando elementos da música popular brasileira.

Em 2021, lançaram o primeiro álbum, BXD in Jazz, trabalho que representa a identidade musical construída a partir das experiências na Baixada Fluminense. O disco reúne 12 faixas e participações de músicos como o saxofonista Léo Gandelman.

A trajetória da dupla também evidencia o papel dos espaços públicos na formação de artistas independentes. Das apresentações nos vagões de trem às gravações em estúdio, os músicos desenvolveram um trabalho que aproxima a tradição instrumental do jazz das sonoridades contemporâneas do R&B.

Músicas para conhecer: Meu grande amor, TrapSoul (com KING Saints), e Coisas simples.

Shuna e GP, que formam o duo YOÙN (foto: Divulgação)

Zaynara

Natural de Cametá, no Pará, Zaynara começou a cantar aos oito anos, quando passou a integrar a banda familiar Invencíveis. A experiência com a música ainda na infância contribuiu para sua formação artística, marcada pela influência dos ritmos populares da região Norte.

Em suas produções, a cantora combina brega paraense, calypso e pop, aproximando sonoridades tradicionais do Pará da música contemporânea. A artista ganhou projeção nacional com seu trabalho e recebeu, em 2024, o Prêmio Multishow na categoria Revelação do Ano.

Em 2026, Zaynara conquistou sua primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, pelo disco Amor Perene, lançado em 2025.

A indicação representa mais um momento de reconhecimento da produção musical paraense no cenário nacional e internacional. Ao trabalhar com referências do brega e do calypso, Zaynara integra uma geração de artistas que tem levado os ritmos da região Norte a novos públicos.

Músicas para conhecer: Amazônia menu, Quem manda em mim (com Pabllo Vittar) e Aquele alguém (com Joelma).

Cantora Zaynara (foto: Divulgação)

















