Benedita da Silva e Paulo Paim serão homenageados em sessão solene na Câmara

Benedita da Silva (PT-RJ) e Paulo Paim (PT-RS) serão homenageados - (crédito: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados e Ton Molina/Agência Senado)

A Câmara dos Deputados realizará, no dia 11 de novembro, uma sessão solene em homenagem à deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) e ao senador Paulo Paim (PT-RS). A cerimônia, intitulada “Benedita da Silva e Paulo Paim: Trajetórias que Constroem a Democracia Brasileira”, está marcada para as 11h, no Plenário Ulysses Guimarães, em Brasília.

O ato será realizado em referência ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A homenagem tem como objetivo reconhecer a atuação dos dois parlamentares na defesa dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores e da justiça social no Congresso Nacional.

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A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) anunciou a solenidade em uma publicação na rede social X. Segundo ela, o encontro será um momento para reverenciar as trajetórias dos parlamentares. “Será um momento dedicado a reverenciar dois gigantes da nossa história que dedicaram suas vidas à defesa dos Direitos Humanos, do trabalho e da justiça social no Parlamento”, escreveu.

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro, data que marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 1695. O quilombo foi um dos maiores do Brasil durante o período colonial e se tornou símbolo da resistência da população negra contra a escravização.

Desde 2024, o 20 de novembro é feriado nacional. Antes da mudança, a data já era feriado em estados como Rio de Janeiro, Alagoas e São Paulo, além de mais de 1,2 mil municípios brasileiros, por meio de leis estaduais e municipais.