Em 20 de novembro é celebrado o dia da consciência negra, que homenageia Zumbi dos Palmares e promove a reflexão sobre a cultura afro-brasileira e a luta contra o racismo. Para a Associação Desportiva e Cultural Escola de Samba Mocidade do Gama a data também marca a fundação da Mocidade, que em 2026 celebra 41 anos. Para a comemoração, a escola realizará um evento que reúne samba, capoeira, uma feira de afroempreendedorismo, um sarau afro e o lançamento de um livro que mostra a trajetória da agremiação.

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A Mocidade Independente do Gama tem trajetória marcada principalmente pela dedicação ao carnaval e à cultura popular, carregando uma identidade que representa a força da comunidade e a persistência de quem passa o legado do samba através de gerações. Ao longo dos anos, a agremiação já conquistou dois campeonatos, um no grupo de acesso em 1987 e outro no Grupo Especial em 2005.

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A programação do evento incluirá apresentações musicais da Mocidade do Gama e do grupo Quatro Bases, apresentações de capoeira, rodas de samba, intervenções poéticas de Cláudia Martins e Jair Francelin, além da participação das agremiações Acadêmicos da Asa Norte, atual tetracampeã do Carnaval de Brasília, e a Grêmio Recreativo Unidos de Vicente Pires, campeã do Grupo de Acesso em 2023, o que amplia o encontro entre diferentes comunidades do samba do DF, valorizando a trajetória e a integração do movimento carnavalesco.

Serviço

Sarau Afro - 41 anos de Mocidade do Gama

Na sexta-feira (20/11), das 15h às 22h, no Rancho Uirapuru (Av. Contorno, lote 04 – Setor Oeste, Gama). Entrada gratuita.



