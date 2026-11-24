Brenno Leone é um dos nomes do elenco de Camisas negras, docudrama dirigido por Jeff Mello que resgata um dos capítulos mais tensos e importantes da história do futebol brasileiro: a luta do Vasco da Gama contra o racismo e o preconceito social na década de 1920. No filme, o ator de 33 anos interpreta um jovem da elite carioca que se posiciona contra o movimento do clube por incluir jogadores negros e pobres em seu time — figura que simboliza o pensamento preconceituoso de parte da sociedade da época.

Misturando ficção e documentário, a produção rememora a conquista do Campeonato Carioca de 1923 pelo Vasco e os desdobramentos que levaram à chamada Resposta Histórica de 1924, quando o clube se recusou a excluir seus atletas diante das exigências discriminatórias impostas por rivais. É nesse cenário de segregação explícita que o personagem de Leone emerge como "sistema".

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Construir um personagem que pensa exatamente o oposto do que se acredita, sem resvalar na caricatura do vilão escandaloso, foi o primeiro desafio. "O legal de ser ator é isso: você vive experiências e pessoas totalmente diferentes de você e da sua realidade. Eu acho muito mais interessante e ameaçador aquele vilão silencioso, que não grita e não faz escândalo, mas age", explica Leone. Para compor voz, corpo e olhar do rapaz dos anos 1920, o ator buscou referências em documentários sobre o Rio de Janeiro da época, observando comportamento, estilo e linguajar.

O intérprete conhecia a história que o filme resgata. "Inclusive, a carta histórica mostrada no filme eu já vi pessoalmente em São Januário. Foi muito legal conhecer esses objetos históricos de perto", conta. Ainda assim, o contato com o material o impactou: "É triste saber que o esporte mais amado nasceu assim, de exclusão e segregação explícita, e choca saber que isso ainda é atual".

Contracenar com falas abertamente racistas, ainda que em ficção, afetou todo o set. "Mexe, sim. Mesmo sabendo que é ficção, que é texto, que tem um contexto histórico, quando a palavra sai da boca de alguém, o corpo sente. Não tem como não sentir", relata o carioca, que descreve a experiência como intensa e exigente para todo o elenco.

Para Leone, o personagem guarda um vínculo perturbador com o torcedor que, 100 anos depois, ainda ataca a presença negra no futebol — realidade escancarada nos estádios e nas redes sociais, com episódios de racismo envolvendo jogadores como Vinicius Jr. "O que eles têm em comum é a sensação de que o futebol é deles. Que aquele espaço não é para todo mundo. Em 1923, o meu personagem não precisava gritar no estádio, ele só precisava assinar um papel, fechar uma porta, criar uma regra para excluir. Hoje, o torcedor que grita está fazendo a mesma coisa, só que com a voz. É a mesma ideia de 'você não pertence aqui', só que dita de outro jeito", observa.

Responsabilidade e símbolo

Jovem, branco e no papel do racista da elite, Leone encarou desde o início a dimensão política da escolha. "Eu entendi desde o primeiro dia que a minha responsabilidade era não humanizar ele demais a ponto de virar desculpa, e nem transformar ele em caricatura. Ele não é protagonista, ele é o obstáculo. Ele é o sistema", afirma. Para o ator, era essencial que o filme não deslocasse esse personagem para o centro da narrativa, mas o mantivesse como símbolo do que precisava — e precisa — ser combatido.

Na trajetória do ator, iniciada ainda muito jovem com o Zig em Três irmãs e seguida por personagens como o Rodrigo em Boogie Oogie — fruto da vitória no concurso Garoto Boogie Oogie ,que escolheria um jovem ator para atuar na telenovela, criado pelo programa Vídeo show — e Labão, em Gênesis (RecordTV), dois papéis têm peso especial em sua percepção.

"O Roger, em Malhação: Seu lugar no mundo, foi meu primeiro vilão de verdade. Ele já tinha um peso diferente, porque era a primeira vez que eu não era o mocinho. Mas ainda era um vilão de novela teen", conta. O segundo é justamente este de Camisas negras. "Porque não é um vilão que você faz e esquece. É um cara que representa uma estrutura real, que excluiu gente de verdade em 1923. E que me obrigou a pensar na minha responsabilidade como ator branco interpretando isso. O Roger foi onde eu descobri que podia fazer vilão; esse agora foi onde eu entendi o peso de fazer um vilão", finaliza.