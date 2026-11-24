Participantes da segunda edição do Prêmio Kindle Vozes Negras celebram a autoria negra no evento de premiação - (crédito: Divulgação)

O romance A mulher de pés de sapo, de Náiades Mota, venceu a segunda edição do Prêmio Kindle Vozes Negras. A iniciativa da Amazon Brasil, realizada por meio do Kindle Direct Publishing (KDP) em colaboração com a Companhia das Letras, teve a vencedora anunciada nesta segunda-feira (23/11). A cerimônia em São Paulo reuniu autores, jornalistas e influenciadores.

A edição de 2026 recebeu mil obras inscritas. Pareceristas do júri literário examinaram os trabalhos e organizaram uma relação com 30 títulos. A partir dessa seleção, a Companhia das Letras escolheu os três finalistas avaliados pela comissão julgadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O júri foi integrado por Tiago Costa, vencedor da primeira edição do concurso, Lubi Prates, poeta, editora, curadora e finalista do Prêmio Jabuti, e Arquelana Mendes, autora de comédias românticas pela Companhia das Letras.

Premiação e publicação

Pela conquista, Náiades Mota recebe R$ 35 mil, valor dividido entre R$ 25 mil pagos pela Amazon.com.br e R$ 10 mil repassados pela Companhia das Letras como adiantamento de royalties. A editora também fará a publicação e a distribuição comercial da narrativa em edição física.

A escritora redigiu a trama durante a gestação da filha, no período da pandemia. Náiades Mota dedicou o prêmio ao estado do Pará, onde cresceu, e a Roraima, onde reside há mais de duas décadas.

Sobre a iniciativa, o editor de diversidade da Companhia das Letras, Fernando Baldraia, declarou que o caminho para grandes editoras apresenta barreiras para a autoria negra e que a parceria com o KDP facilita a entrada desses escritores no mercado literário.

As obras inscritas no prêmio utilizam a ferramenta de autopublicação da Amazon e integram o catálogo de títulos do serviço de assinatura Kindle+ sem cobrança adicional para os membros.

Obras finalistas

A fase final do concurso reuniu três livros com propostas literárias distintas. A mulher de pés de sapo, de Náiades Mota, apresenta a maldição imposta sobre a personagem Conceição e suas descendentes, na qual cada nascimento cobra uma nova vida até que a dívida seja quitada. A cor da água, de Thiago Phz, retrata a repórter Bethânia em Bacabalzinho, no Pará, apurando relatos sobre um rio que devolve pertences intactos de vítimas após marés cheias. E Rede Griot, de Vagner Braz, narra a história do jovem Kofi Alves, morador do Grajaú que recebe um baú com nomes e datas de desaparecimentos após o falecimento do avô em Acra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.